Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Nữ ca sĩ tóc tém đăng quang hoa hậu

Duy Nam

TPO - Người đẹp Faith Porter đã đăng quang Hoa hậu Hòa bình Ghana 2025. Cô là nghệ sĩ biểu diễn có mái tóc ngắn cá tính và vẻ đẹp hiện đại.

534579927-18023078747725525-646337455283543360-n.jpg
Chung kết Hoa hậu Hòa bình Ghana 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Faith Porter. Cô giành quyền đại diện Ghana tham dự Hoa hậu Hòa bình﻿ Quốc tế 2025 diễn ra ở Thái Lan vào tháng 10.
525014089-18514505950014280-470356062769654700-n.jpg
525419820-18514505962014280-7201914692548286103-n.jpg
Chiến thắng của Faith Porter gây chú ý với các fan sắc đẹp quốc tế. Cô được đánh giá là ứng viên mạnh của khu vực châu Phi tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2025. Người đẹp gây chú ý với mái tóc tém cá tính cùng vẻ đẹp sắc sảo.
527520604-18021785348725525-5948706879171140445-n.jpg
531229996-18022423046725525-5274842668616057731-n.jpg
Faith Porter năm nay 26 tuổi, là nghệ sĩ biểu diễn có tầm ảnh hưởng ở Ghana và trên các sân khấu quốc tế. Cô gây ấn tượng với giọng hát khỏe, nội lực.
325344017-138775459033785-4591735455296994511-n.jpg
Faith Porter là người Mỹ gốc Ghana có cha là ca nhạc sĩ kiêm mục sư, doanh nhân còn mẹ cô là mục sư kiêm y tá.
520507245-18512511043014280-2541613791367872490-n.jpg
520444949-18512511025014280-981548619136698468-n.jpg
Năng khiếu ca hát được xem là điểm mạnh của Faith Porter tại phần thi phụ Grand Voice. Nhiều năm qua, cuộc thi Miss Grand hướng tới tìm kiếm các thí sinh có tài năng ca hát, trình diễn.
532100767-18517273078014280-2455993343207193614-n-4076.jpg
533231714-18517273090014280-5784740200826872472-n-1336.jpg
Faith Porter đã biểu diễn tại hơn 10 quốc gia, sản xuất các ca khúc với tổng lượt phát trực tuyến vượt mốc một triệu lượt nghe. Cô cũng là người sáng lập nhóm nhạc acappella Frequency - từng giành nhiều giải thưởng danh giá ở Ghana.
353606726-758806982391724-6284331407819927289-n.jpg
353634693-810915006858986-4096757816697647880-n.jpg
Tân Hoa hậu Hòa bình Ghana có mái tóc tém cá tính cùng làn da nâu khỏe khoắn và đường cong quyến rũ.
536489991-18518631325014280-592707045838827687-n.jpg
Vẻ đẹp phóng khoáng, hiện đại cùng phong cách trình diễn đầy năng lượng của Faith Porter được nhận xét phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình.
539768792-18024781829725525-1856175284000948219-n.jpg
542318404-18024781820725525-7856771776598720743-n.jpg
Faith Porter còn có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Quận Columbia (Mỹ) năm 2019 và 2020. Đến năm 2022, Faith giành chiến thắng tại cuộc thi này.
539384697-18024232892725525-4803383446460204063-n.jpg
540131490-18024232883725525-6181198230569476790-n.jpg
Năm 2022, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ và lọt vào top 16. Năm 2023, Faith Porter đăng ký tham dự Hoa hậu Trái Đất Mỹ và giành ngôi á hậu 1.
542324880-18526654414015278-1176983790836651621-n.jpg
544106316-18526654405015278-7718917343231885494-n.jpg
Với tài năng nghệ thuật và kinh nghiệm trong lĩnh vực thi sắc đẹp, Faith là cái tên nổi tiếng ở Ghana và truyền cảm hứng cho giới trẻ.
398249292-247680204631747-2113046200767985370-n.jpg
398397634-1007440393645752-4102464420989292464-n.jpg
Năm 2024, đại diện Ghana tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Sage-La'Parriea Yakubu nhưng không giành thành tích. Ghana chưa từng vào top tại Hoa hậu Hòa bình kể từ khi cuộc thi được tổ chức vào năm 2013.
533525819-18517565494014280-744555723442207727-n.jpg
Fan sắc đẹp quê nhà kỳ vọng Faith Porter mang về thành tích đầu tiên cho Ghana ở đấu trường Miss Grand. Cô cũng được các chuyên trang sắc đẹp và khán giả dự đoán giành thành tích cao ở cuộc thi năm nay. Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 dự kiến diễn ra ngày 18/10 tại MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan. Đương kim hoa hậu là người đẹp Christine Juliane Opiaza đến từ Philippines.
Duy Nam
#Hoa hậu Hòa bình #Hoa hậu Hòa bình Quốc tế #Miss Grand

Xem thêm

Cùng chuyên mục