Novaland liên tục khất nợ

TPO - Ngoài việc Chứng khoán MB yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu NVLH2123010, Tập đoàn Novaland còn đang chậm trả nợ gốc và lãi cho lô trái phiếu NVLH2123009 với tổng số tiền 795 tỷ đồng, chậm trả gần 490 tỷ đồng cho lô trái phiếu NVLH2224005.

Tuần qua, VN-Index tăng 8,61 điểm lên mức 1.305,36 điểm. Thanh khoản tăng hơn 16% so với tuần trước lên mức 94.738 tỷ đồng. HNX-Index kết tuần ở mức 239,19 điểm, tăng 1,62 điểm so với tuần trước. Thanh khoản giảm hơn 6% so với tuần trước, xuống mức 6.124 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp với gần 72 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 2.529 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3,44 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 102 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 5 phiên với 2,2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 127 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 24-28/2 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 77,53 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 2.758 tỷ đồng.

Chậm thanh toán

Công ty CP Chứng khoán MB (mã chứng khoán: MBS) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông tin về tình hình thực hiện điều khoản điều kiện trái phiếu NVLH2123010 do Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) phát hành.

Cụ thể, MBS với vai trò là đại diện người sở hữu trái phiếu cho biết, theo điều khoản điều kiện phát hành, tại bất kỳ thời điểm nào nếu tỷ lệ tài sản đảm bảo giảm xuống dưới 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành, Novaland bắt buộc phải bổ sung tài sản đảm bảo để duy trì tỷ lệ tối thiểu này.

Thời hạn bổ sung tài sản đảm bảo là bất động sản hoặc quyền tài sản phát sinh từ bất động sản là 30 ngày kể từ khi có thông báo. Các tài sản khác phải bổ sung trong 10 ngày làm việc.

Ngày 10/1, tỷ lệ tài sản đảm bảo của lô trái phiếu đã giảm xuống dưới 100%, MBS gửi thông báo yêu cầu Novaland bổ sung tài sản đảm bảo. Đến nay, sau hơn 30 ngày, NVL vẫn chưa có phương án bổ sung tài sản, đồng nghĩa với việc vi phạm quy định tại văn kiện trái phiếu.

Lô trái phiếu NVLH2123010 được phát hành vào ngày 17/9/2021, có kỳ hạn 42 tháng, với lãi suất 10,5%/năm. Tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 17/3/2025.

Ngoài ra, Novaland đang chậm trả nợ gốc và lãi cho lô trái phiếu NVLH2123009 với tổng số tiền gần 800 tỷ đồng. Ngày thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu này theo kế hoạch là 12/2. Tổng số tiền phải thanh toán là hơn 803 tỷ đồng, gồm 750 tỷ đồng gốc và hơn 53 tỷ đồng tiền lãi.

Tuy nhiên, Novaland chỉ thanh toán được gần 8 tỷ đồng tiền gốc. Số tiền còn lại hơn 795 tỷ đồng chưa được thanh toán với lý do chưa thu xếp được nguồn tiền. NVL đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu trên.

Với lô trái phiếu NVLH2224005, Novaland cũng chậm thanh toán. Cụ thể, tổng trị giá lô trái phiếu này là 500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, ngày 17/2, Novaland cần thanh toán 473 tỷ đồng tiền gốc, tuy nhiên công ty mới chỉ trả được 5 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 21 tỷ đồng tiền lãi cũng chưa được thanh toán, khiến tổng số tiền chậm trả lên gần 490 tỷ đồng.

Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai (mã chứng khoán: DGT) vừa xin ý kiến trái chủ mã trái phiếu DGTH2224001 về việc gia hạn thời gian trả lãi kỳ 9 vào ngày 22/2. Thời gian trả lãi chậm nhất vào ngày đáo hạn của trái phiếu và miễn lãi tính trên số tiền lãi trả chậm.

Việc kéo dài thời gian trả lãi trái phiếu đến hạn do DGT đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của thị trường xây dựng và bất động sản. Nhằm ổn định hoạt động, công ty mong muốn được sử dụng nguồn tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh để tiếp tục tái đầu tư và bổ sung vốn lưu động.

Trước đó, DGT đã được trái chủ của trái phiếu mã DGTH2224001 thông qua gia hạn thời gian đáo hạn thêm 2 năm, điều chỉnh từ lãi suất 11% cố định 4 kỳ tính lãi (trả lãi 3 tháng một lần) và sau đó thả nổi thành lãi suất cố định chỉ 9%/năm từ ngày 22/2/2024.

Một ngân hàng đình chỉ 2 giám đốc

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank - mã chứng khoán: SGB) quyết định đình chỉ công tác đối với ông Mai Quốc Tuệ - Giám đốc chi nhánh Bình Chánh và ông Đoàn Chí Trung - Giám đốc chi nhánh 3/2 - kể từ ngày 27/2.

Thay vào đó, Saigonbank bổ nhiệm ông Hồ Văn Thành - Trưởng phòng Pháp chế Saigonbank - thay ông Mai Quốc Tuệ giữ chức Giám đốc Saigonbank chi nhánh Bình Chánh. Tuy nhiên, trong thông báo thay đổi nhân sự nêu trên, Saigonbank không cho biết lý do đình chỉ công tác đối với 2 giám đốc chi nhánh.

Năm 2024, Saigonbank là ngân hàng niêm yết trên sàn có lãi trước thuế giảm mạnh nhất hệ thống, với mức giảm 70% còn hơn 99 tỷ đồng. Bất chấp tổng nợ xấu tăng 44% so với đầu năm lên hơn 581 tỷ đồng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Saigonbank trong năm qua lại giảm 36%.

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) ra thông báo về việc huỷ bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã chứng khoán: DMC).

Cụ thể, đến 16h ngày 21/2 - thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia và nộp tiền cọc mua đấu giá theo lô cổ phần của SCIC tại Domesco nhưng trên hệ thống đấu giá của HoSE ghi nhận không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo quy định, cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá và do vậy cuộc đấu giá được coi là không thành công.

SCIC muốn bán đấu giá công khai gần 12,1 triệu cổ phiếu DMC (gần 35% vốn điều lệ của Domesco) với giá khởi điểm hơn gần 1.531 tỷ đồng/lô cổ phần, tương đương khoảng 126.570 đồng/cổ phiếu. Phiên đấu giá dự kiến bắt đầu lúc 9h ngày 3/3/2025 tại HoSE. Đáng chú ý, mức giá khởi điểm SCIC muốn bán cao hơn thị giá 62%.

Vào năm 2019, SCIC cũng từng thất bại trong việc bán gần 35% vốn DMC do không có nhà đầu tư tham gia. Khi ấy, giá khởi điểm cho mỗi cổ phần là 119.600 đồng/cổ phiếu, cao hơn 64% so với thị giá cổ phiếu DMC thời điểm đó.

Theo cơ cấu cổ đông DMC hiện tại, bên cạnh SCIC, Abbott Laboratories đang là cổ đông lớn nhất nắm quyền chi phối hơn 51% cổ phần tại doanh nghiệp này.