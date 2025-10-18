Novaland lên tiếng việc Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu sang Bộ Công an

TPO - Tập đoàn Novaland cho biết đã chứng minh được năng lực và quyết tâm khắc phục để không gây thiệt hại đến lợi ích của nhà đầu tư và xã hội. Hiện, công ty tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, nhằm sớm hoàn tất thanh toán phần dư nợ còn lại cho các trái chủ.

Tất toán gần 44% dư nợ

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của 67 tổ chức phát hành, giai đoạn 1/1/2015 - 30/6/2023, trong đó có đề cập đến Tập đoàn Novaland và các công ty con.

Novaland đã tất toán được 15.319 tỷ đồng trái phiếu, chiếm gần 44% tổng dư nợ tại 30/6/2023.

Đại diện Tập đoàn Novaland cho biết, đây là các gói trái phiếu phát hành từ ngày 1/2/2015 - 30/6/2023, tổng dư nợ tại ngày 30/6/2023 là 34.878 tỷ đồng. Sau quá trình tái cấu trúc trong năm 2024 - 2025, hiện phần lớn các gói trái phiếu này đã được Novaland tất toán toàn bộ nợ gốc lãi và chỉ còn một vài gói còn tồn đọng dư nợ. Tổng dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ tính đến 30/9 là 19.559 tỷ đồng. Như vậy, Novaland đã tất toán được 15.319 tỷ đồng, chiếm gần 44% tổng dư nợ tại 30/6/2023.

“Trên tinh thần thiện chí, quyết liệt tìm giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, Novaland đã chứng minh được năng lực và quyết tâm khắc phục để không gây thiệt hại đến lợi ích của nhà đầu tư và xã hội. Novaland đang tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, nhằm sớm hoàn tất thanh toán phần dư nợ còn lại cho các trái chủ”, đại diện Tập đoàn Novaland khẳng định.

Đối với 24 gói trái phiếu Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển vi phạm sang Bộ Công an, Novaland đã thanh toán và tất toán 15 gói trái phiếu với tổng giá trị ban đầu 7.000 tỷ đồng - chiếm tỷ lệ gần 58% tổng dư nợ ban đầu. Hiện, Novaland đã cơ bản hoàn tất cơ cấu và gia hạn được 1 gói trái phiếu với tổng trị giá ban đầu 250 tỷ đồng, duy trì thanh toán đúng hạn 7 gói trái phiếu.

Đối với 1 gói trái phiếu quá hạn còn lại, Novaland cũng đã tiến hành thanh toán gốc và lãi cho các trái chủ để giảm dư nợ từ 1.000 tỷ đồng xuống còn 833 tỷ đồng và đang tiếp tục xử lý bằng nhiều giải pháp được các trái chủ đồng thuận.

Cam kết khắc phục

Về nội dung trong kết luận thanh tra liên quan đến việc công bố thông tin phát hành các gói trái phiếu, Novaland khẳng định luôn chú trọng và nỗ lực ở mức cao nhất để tuân thủ, chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật. Tuy nhiên, xuất phát từ một số sự kiện khách quan, bất khả kháng mà công ty không kiểm soát được, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19, nên quá trình thực hiện công bố thông tin trái phiếu đã xảy ra thiếu sót một số thông tin không trọng yếu và có sự chậm trễ.

“Ngay khi có thể khắc phục được các nguyên nhân khách quan, Novaland đã nhanh chóng thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi của trái chủ. Đồng thời, Novaland cam kết về sự minh bạch trong việc công bố thông tin, cũng như luôn chủ động cập nhật các thông tin chính xác, kịp thời về tình hình của công ty và đề xuất các giải pháp cho các gói trái phiếu đến nhà đầu tư”, đại diện Novaland nói.

Novaland cam kết nhanh chóng khắc phục các thiếu sót còn tồn đọng để đảm bảo quyền lợi cho các trái chủ.

Về các nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp, Novaland khẳng định, trên thực tế công ty đã sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành và phương án phát hành được phê duyệt. Novaland cũng đã chuyển giao đầy đủ vốn từ phát hành trái phiếu cho đúng bên nhận vốn góp đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu và thực hiện trách nhiệm quản lý vốn theo đúng quy định của pháp luật về trái phiếu.

Định kỳ hằng quý, hằng tháng và hằng năm Novaland vẫn yêu cầu đối tác thực hiện đối chiếu công nợ theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký kết, cung cấp tiến độ pháp lý và kết quả kinh doanh của các dự án đầu tư.

Liên quan đến dấu hiệu sử dụng nguồn vốn phát hành để mua phần vốn góp mà vốn góp của bên bán không phải là vốn góp thực chất như kết luận thanh tra có đề cập, Novaland khẳng định không liên quan đến các giao dịch trước đó của người bán.

Tại thời điểm thực hiện giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp, bên bán đã cam kết với Novaland về tính hợp pháp của vốn góp chuyển nhượng và bên bán là bên được ghi nhận là cổ đông, thành viên sở hữu phần vốn góp chuyển nhượng tại công ty phát hành cổ phần.

“Novaland đã chủ động gửi các văn bản giải trình đến Thanh tra Chính phủ, để cơ quan chức năng có cơ sở xem xét lại kết luận thanh tra, cập nhật thông tin về dư nợ và phương án thanh toán cụ thể đối với các gói trái phiếu còn tồn đọng dư nợ tại thời điểm hiện nay. Đồng thời nhanh chóng khắc phục các thiếu sót còn tồn đọng để đảm bảo quyền lợi cho các trái chủ”, đại diện Novaland nói.