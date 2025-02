Nơi nào có trữ lượng vàng lớn nhất nước ta?

icon 1

icon 2

icon 3

Câu trả lời đúng là đáp án B: Toàn tỉnh có 2 thành phố (Tam Kỳ, Hội An), 01 thị xã (Điện Bàn) và 14 huyện (Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn (từ ngày 01/01/2025 nhập huyện Nông Sơn vào huyện Quế Sơn), Núi Thành và Phú Ninh). Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 1.057.474 ha, với dân số gần 1,5 triệu người.