Quốc gia nào ô nhiễm không khí nhất thế giới?

icon Lahore

icon Begusarai

icon New Delhi

Câu trả lời đúng là đáp án C: Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã được ghi nhận là thành phố ô nhiễm nhất thế giới vào sáng ngày 13/11/2024, khi người dân thức dậy trong bầu không khí dày đặc sương mù và khói bụi, báo hiệu tình trạng khẩn cấp về ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại New Delhi đã vượt ngưỡng 1.000 – mức "nguy hiểm" theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, khiến tầm nhìn bị hạn chế và buộc nhiều chuyến bay bị hủy. Trong bảng xếp hạng ô nhiễm toàn cầu theo thời gian thực của nhóm IQAir (Thụy Sĩ), New Delhi đã vượt qua Lahore của Pakistan để trở thành thành phố ô nhiễm nhất, với AQI trên 1.000. Tuy nhiên, theo Cơ quan Quản lý Ô nhiễm Ấn Độ, chỉ số AQI của New Delhi đo được khoảng 350 vào thời điểm đó. Với chỉ số AQI đo mức độ bụi mịn PM2.5, New Delhi đã ghi nhận mức độ ô nhiễm gấp 30-35 lần giới hạn an toàn của WHO. Đây là lần đầu tiên trong năm nay AQI tại New Delhi vượt mốc 1.000, khiến thành phố ngập trong làn khói mù dày màu xám vàng.