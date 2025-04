Kỳ lạ rùa biển khổng lồ làm mẹ ở tuổi 100

TPO - Một con rùa biển Santa khoảng 100 tuổi đã lần đầu tiên trở thành mẹ sau khi giao phối với một con rùa đực cùng tuổi tại Vườn thú Philadelphia, Mỹ.

Một con rùa khổng lồ có nguy cơ tuyệt chủng đã lần đầu được làm mẹ và trở thành bà mẹ lớn tuổi nhất trong loài của mình sau khi sinh đứa con đầu lòng ở độ tuổi khoảng 100.

Vườn thú Philadelphia gần đây đã ấp những quả trứng do con rùa già Santa Cruz tên là Mommy đẻ ra. Tuổi chính xác của nó không được biết, nhưng Mommy đã ở sở thú này hơn 90 năm.

Rùa ở Tây Santa Cruz Galápagos đang bị đe dọa nghiêm trọng tại quê hương của chúng, Quần đảo Galápagos, và hiện chỉ còn chưa đến 50 con được nuôi tại các sở thú ở Mỹ. Đây là lần đầu tiên Sở thú Philadelphia ấp nở rùa Santa Cruz Galápagos trong hơn 150 năm lịch sử của sở thú, theo một tuyên bố được sở thú đưa ra.

"Đây là một cột mốc quan trọng trong lịch sử của Vườn thú Philadelphia, và chúng tôi vui mừng chia sẻ tin tức này với cả thế giới", Jo-Elle Mogerman, chủ tịch thành phố, kịch kiêm giám đốc điều hành của Vườn thú Philadelphia, cho biết.

Rùa Tây Galápagos Santa Cruz là một phân loài của rùa Galápagos. Những con rùa khổng lồ này là loài rùa lớn nhất trên Trái đất. Con đực thường lớn hơn con cái và dài tới khoảng 1,8 m, nặng khoảng 260 kg, theo Liên minh Động vật hoang dã Vườn thú San Diego.

Rùa và các loài bò sát khác thường vẫn có khả năng sinh sản trong suốt cuộc đời sau khi trưởng thành, vì vậy chúng có thể tiếp tục sinh sản cho đến khi già. Các nhà nghiên cứu không chắc rùa Galápagos có thể sống được bao lâu, nhưng theo Liên minh Động vật hoang dã Vườn thú San Diego , một cá thể rùa đã được ghi nhận đạt đến độ tuổi 171.

Sau khi giao phối, Mommy đã đẻ 16 quả trứng vào tháng 11 năm 2024. Người chăm sóc đã lấy những quả trứng và đặt chúng vào một lồng ấp nhân tạo. Giống như hầu hết các loài rùa cạn và rùa nước, giới tính của rùa Galápagos con được xác định bởi nhiệt độ ấp trứng.

Nhiệt độ dưới 28 độ C sẽ sinh ra rùa đực, trong khi nhiệt độ trên 29,5 độ C sẽ sinh ra rùa cái. Người chăm sóc đã ấp một nửa số trứng ở nhiệt độ dưới 28 độ C để ra rùa đực và một nửa ở nhiệt độ trên 29,5 độ C để ra rùa cái, nhưng cho đến nay chỉ có trứng cái nở.

Hà Thu