Nhặt được rùa quý hiếm ở cánh đồng

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Wolves, Premier League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tottenham nhiều khả năng sẽ gặp muôn vàn khó khăn trước Wolves. "Bầy sói" là khắc tinh của "Gà trống" khi đã giành chiến thắng trong 4/5 lần đối đầu gần nhất.

TPO - 100 thanh thiếu niên chậm tiến đang là học sinh trung học phổ thông đã tham gia Chương trình “Trải nghiệm để trưởng thành” do Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp Trại giam Nghĩa An (Bộ Công an) tổ chức.