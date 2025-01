Những vụ cháy rừng kinh hoàng nhất ở Mỹ

icon 1.500 người

icon 2.500 người

icon 3.200 người

Câu trả lời đúng là đáp án B: Ngày 8/10/1871, đám cháy Peshtigo ở Wisconsin đã thiêu rụi khoảng 485.622 ha, cướp đi sinh mạng ít nhất khoảng 2.500 người, khiến đây trở thành một trong những vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đầu tháng 10/1871, khu vực thời tiết có lốc xoáy hình thành khắp vùng Great Plains, tạo ra gió tây thổi về phía Peshtigo. Khi bão ập vào Northwoods ngày 8/10, chênh lệch nhiệt độ lớn đã tạo ra gió to, cọ xát than đá và thổi bùng các đám cháy nhỏ, biến thành một đám cháy khổng lồ. Một bức tường lửa rộng gần 5km và cao gần 1km đã quét qua cả thị trấn, nhanh chóng lan rộng. Do cát đã biến thành thủy tinh nên người ta ước tính đám cháy đã đạt tới nhiệt độ 1.000 độ C. Đám cháy dữ dội tới mức đã tạo ra hệ thời tiết riêng, trong đó gió khiến ngọn lửa biến thành cột xoáy khổng lồ như vòi rồng. Gió quét qua thành phố với tốc độ 160km/h. Lối thoát rất hạn chế, chạy khỏi đám cháy là điều bất khả thi. Một số người chạy tới sông Peshtigo nhưng nước lạnh đã gây ra rắc rối mới với họ. Lúc đó, nhiệt độ không khí là từ 260-370 độ C. Người dân ra sông tránh hỏa hoạn đã liên tục phải nín thở, dầm người dưới nước lạnh hoặc vỗ nước lên đầu. Bi kịch là một số người thoát khỏi đám cháy lại chết vì hạ thân nhiệt trong dòng sông.