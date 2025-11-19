Những người thầm lặng sống, làm việc... vì người khác

TPO - Những buổi “Cà phê sáng” trao đổi giữa chính quyền và người dân ở phường Thủ Dầu Một, Bình Dương; chị Nguyễn Thị Loan với phong trào “Phụ nữ mỗi ngày 15 phút vì cộng đồng” ở phường Thạnh Mỹ Tây, hay “Chuyến xe nghĩa tình” miễn phí của anh Phan Anh Thuận ở xã Xuyên Mộc đưa bệnh nhân nghèo và người nhà đi cấp cứu, khám chữa bệnh... là những minh chứng sống động về các tấm gương thầm lặng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng ở TPHCM

Sáng 19/11, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025.

Tại hội nghị, lãnh đạo TPHCM trao Bằng khen của UBND thành phố tuyên dương 159 tập thể và 62 điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2025.

Các gương điển hình Dân vận khéo tại buổi tuyên dương. Ảnh: Ngô Tùng

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu được vinh danh dịp này, như: những buổi “Cà phê sáng” trao đổi giữa chính quyền và người dân ở phường Thủ Dầu Một, phường Bình Dương; mô hình “10 bản chứng thực - 15 phút trả” của Trung tâm phục vụ Hành chính công phường Sài Gòn; mô hình 1 cửa lưu động giải quyết hồ sơ ngoài giờ, tra cứu thông tin một chạm của phường Phú Thuận, phường An Khánh…

Về cá nhân, có chị Nguyễn Thị Loan với phong trào “Phụ nữ mỗi ngày 15 phút vì cộng đồng” ở phường Thạnh Mỹ Tây, hay “Chuyến xe nghĩa tình” do anh Phan Anh Thuận ở xã Xuyên Mộc tổ chức với hơn 500 chuyến xe miễn phí đưa bệnh nhân nghèo và người nhà đi cấp cứu, khám chữa bệnh...

“Dân vận khéo - phải khéo trong vận động”, tạo ra giá trị, kết quả cụ thể là phương châm hoạt động được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Quới quán triệt thực hiện thời gian qua, thể hiện rõ tinh thần trung tâm đoàn kết của đơn vị.

Cái “khéo” của đơn vị là tập trung vào công tác an sinh xã hội, giúp người dân nhanh chóng hòa nhập, với điểm nhấn là chuỗi hoạt động nhân ái mang tính cụ thể như: đền ơn đáp nghĩa, mô hình “Bình Quới nghĩa tình - Bữa ăn yêu thương” chăm lo trực tiếp cho hàng trăm hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức mặt trận cũng huy động nguồn lực lớn khi triển khai 40 công trình dân vận trị giá 2,3 tỷ đồng, tạo sự đồng thuận cao, góp phần thay đổi diện mạo đô thị từng ngày.

Bà Phan Thị Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Quới cho biết, việc phát động thực hiện phong trào Dân vận khéo được Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường và các cấp ủy khu phố tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò nêu gương, tạo sự tin tưởng của nhân dân. Qua đó, tạo ý thức của nhân dân trong thực hiện các mô hình, công trình Dân vận khéo.

Với bà Đặng Thị Phương Chi - chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước, thực hiện dân vận khéo là sự cụ thể hóa của tinh thần “khéo từ tấm lòng, khéo ở cách làm”.

Cái khéo” của bà Chi là biến tinh thần nhân ái thành hành động cụ thể và lan tỏa hơi ấm trong cộng đồng. Bà đã vận động được nguồn lực thực hiện hàng loạt hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ thiết thực cho trên 2.000 lượt người, đồng thời góp phần tạo nên những mô hình đầy tình người. Bà còn là mẹ đỡ đầu của 10 trẻ mồ côi và tận tình hỗ trợ cho người lao động nghèo.

Những hành động nghĩa tình của nữ cán bộ là minh chứng rõ nét cho chân lý dân vận không phải là điều xa vời mà bắt đầu từ những việc giản dị, từ sự thấu hiểu, đồng hành và trách nhiệm với cộng đồng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao bằng khen tôn vinh các tập thể điển hình trong phong trào Dân vận khéo.

Phát biểu tuyên dương, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá đây là những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng của tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo không ngừng, gắn bó mật thiết, tận tụy với nhân dân; là minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bà mong muốn các tập thể và cá nhân được tôn vinh dịp này sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, giữ gìn và tiếp tục truyền cảm hứng, lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, hiện nay, phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn thành phố trở thành một trong những điểm sáng của cả nước với hơn 7.600 mô hình trên các lĩnh vực. Trong bối cảnh TPHCM đang cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định vai trò chủ thể và vị trí trung tâm của nhân dân trong mọi chủ trương, chính sách. Hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị của hệ thống chính trị.