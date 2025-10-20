Những người phụ nữ miệt mài mưu sinh trong ngày 20/10

TPO - Phố phường Hà Nội rộn ràng hoa và quà nhân ngày 20/10, những người phụ nữ ở các ngõ chợ vẫn lặng lẽ mưu sinh, với đôi tay chai sạn và nụ cười hiền giữa dòng người tấp nập.