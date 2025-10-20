Những người phụ nữ miệt mài mưu sinh trong ngày 20/10

TPO - Phố phường Hà Nội rộn ràng hoa và quà nhân ngày 20/10, những người phụ nữ ở các ngõ chợ vẫn lặng lẽ mưu sinh, với đôi tay chai sạn và nụ cười hiền giữa dòng người tấp nập.
Cô Hường, người bán thịt hơn 20 năm, thái từng miếng thịt, vừa cười nói: “Ngày nào cũng thế, chỉ mong bán hết sớm để về nấu cơm cho con. Ngày 20/10 hay ngày thường cũng là một ngày lao động thôi”.
Cách đó không xa, chị Thúy (chủ sạp hoa quả) tỉ mỉ lau từng quả cam, quả táo. Khách mua hôm nay đông hơn thường lệ, ai cũng chọn thêm ít hoa, ít trái cây để tặng người thân. “Thấy người ta mua quà tặng mẹ, tặng vợ, mình cũng thấy vui lây”, chị nói.
“Ngày lễ bán được hơn, nhưng dậy sớm lắm. 3h sáng đã phải ra bãi hoa ở Nhật Tân lấy hàng rồi chở về đây. Mỗi bó hoa bán ra, thấy vui vì mang được chút sắc đẹp cho người khác”, cô Ngọc nói.
Khách mua hoa trong chợ cũng đủ mọi lứa tuổi. Một bác lớn tuổi chọn bó cúc vàng để mang về cắm bàn thờ, cậu sinh viên mua bó hồng nhỏ tặng mẹ, còn cô gái trẻ ghé lại chọn vài bông thược dược “cho vui ngày lễ”.
Giữa ngõ chợ cũ, những bó hoa giản dị ấy khiến không khí trở nên tươi tắn hơn.
Đi hết con ngõ nhỏ, những gánh hàng vẫn nối nhau qua từng đoạn đường.