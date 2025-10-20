Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Những người phụ nữ miệt mài mưu sinh trong ngày 20/10

Dương Triều

TPO - Phố phường Hà Nội rộn ràng hoa và quà nhân ngày 20/10, những người phụ nữ ở các ngõ chợ vẫn lặng lẽ mưu sinh, với đôi tay chai sạn và nụ cười hiền giữa dòng người tấp nập.

tp-phu-nu31.jpg
Từ tờ mờ sáng, khu chợ nhỏ trên phố Hà Nội đã bắt đầu nhịp sống quen thuộc. Tiếng rao, tiếng dao thớt và mùi đồ ăn lan khắp con ngõ.
tp-phu-nu25.jpg
Giữa nhịp sống đó là hình ảnh những người phụ nữ, người bán thịt, người bán hoa quả, người gánh hoa rong vẫn miệt mài làm việc như bao ngày.
tp-phu-nu24.jpg
Cô Hường, người bán thịt hơn 20 năm, thái từng miếng thịt, vừa cười nói: “Ngày nào cũng thế, chỉ mong bán hết sớm để về nấu cơm cho con. Ngày 20/10 hay ngày thường cũng là một ngày lao động thôi”.
tp-phu-nu32.jpg
tp-phu-nu30.jpg
Cách đó không xa, chị Thúy (chủ sạp hoa quả) tỉ mỉ lau từng quả cam, quả táo. Khách mua hôm nay đông hơn thường lệ, ai cũng chọn thêm ít hoa, ít trái cây để tặng người thân. “Thấy người ta mua quà tặng mẹ, tặng vợ, mình cũng thấy vui lây”, chị nói.
tp-phu-nu50.jpg
Cách đó không xa, những gánh hoa rong nối nhau qua con ngõ nhỏ. Trong chiếc áo khoác sờn vai, cô Ngọc (52 tuổi) bán hoa bên đầu chợ. Hàng hoa của cô là cả một góc trời thu cúc vàng, hồng nhung, ly trắng, thược dược tím.
tp-phu-nu52.jpg
“Ngày lễ bán được hơn, nhưng dậy sớm lắm. 3h sáng đã phải ra bãi hoa ở Nhật Tân lấy hàng rồi chở về đây. Mỗi bó hoa bán ra, thấy vui vì mang được chút sắc đẹp cho người khác”, cô Ngọc nói.
tp-phu-nu44.jpg
tp-phu-nu42.jpg
Khách mua hoa trong chợ cũng đủ mọi lứa tuổi. Một bác lớn tuổi chọn bó cúc vàng để mang về cắm bàn thờ, cậu sinh viên mua bó hồng nhỏ tặng mẹ, còn cô gái trẻ ghé lại chọn vài bông thược dược “cho vui ngày lễ”.
tp-phu-nu21.jpg
Giữa ngõ chợ cũ, những bó hoa giản dị ấy khiến không khí trở nên tươi tắn hơn.
tp-phu-nu39.jpg
tp-phu-nu36.jpg
tp-phu-nu35.jpg
Đi hết con ngõ nhỏ, những gánh hàng vẫn nối nhau qua từng đoạn đường.
nam-8581.jpg
Họ, những người phụ nữ bình dị vẫn ngày ngày mang hoa làm đẹp cho đời, dù đôi khi chưa từng được ai tặng cho mình một bông hoa.
tp-di-cho.jpg
Trên con phố nhỏ, những người phụ nữ công sở vội vã chạy xe giữa dòng phương tiện giờ cao điểm.
Dương Triều
#phụ nữ chợ Dịch Vọng #ngày 20/10 #lao động bình dị #bán hoa quả #bán hoa rong #phụ nữ Hà Nội #chợ truyền thống

