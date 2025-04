Những điều đặc biệt không phải ai cũng biết về ngày 30/4

icon Xe tăng T - 59, số hiệu 390

icon Xe tăng T - 54B, số hiệu 843

icon Xe tăng T - 52, số hiệu 304

icon Xe tăng T - 75, số hiệu 304

Đáp án đúng là A. Trong ngày 30/4, xe tăng T- 54B, số hiệu 843 thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2 do Đại đội trưởng Bùi Quang Thận làm trưởng xe. Tiếp sau là xe tăng T-59, số hiệu 390 do chính trị viên Vũ Đăng Toàn chỉ huy. Trên đường đến dinh Độc Lập, xe tăng 843 bắn cháy 3 xe tăng và bọc thép của địch; 11h ngày 30/4/1975, xe tăng đã húc vào cổng phụ của dinh Độc Lập, sau đó bị chết máy. Do đó, xe tăng 390 đi sau lập tức xông lên húc đổ cánh cổng chính của dinh Độc Lập.