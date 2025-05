Những đảng viên trẻ tiên phong ở Tây Nguyên - Kỳ 4: 'Dị nhân' vì cộng đồng

TP - Việc kêu gọi cộng đồng làm thiện nguyện, ủng hộ cho người có hoàn cảnh khó khăn là chuyện bình thường, bởi đấy là cái duyên, hạnh phúc của chính người được cộng đồng tin tưởng gửi gắm. Riêng trung úy Lê Tuấn Thành (thuộc Công an xã H’ra, huyện Mang Yang, Gia Lai) được xem như “dị nhân” trong việc làm thiện nguyện.

Con của buôn làng

Từ nhỏ, trung úy Thành đã mê công tác xã hội. Bởi vậy, thời gian công tác ở Đội Tham mưu - Hậu cần (Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai), trung úy trẻ lên ý tưởng, đi xin từng quyển sách để hiện thực dự án “Tủ sách hướng thiện” của mình. Dự án được khởi động tại Trại giam Gia Trung (thuộc Bộ Công an, đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai) vào đầu năm 2022. Sau đó, nhiều tủ sách đã ra đời, đến với trại giam của rất nhiều tỉnh. Được đọc sách, các phạm nhân có thêm tri thức, văn hóa, kỹ năng để sau này tái hòa nhập với cộng đồng, vừa thu nhận được những giá trị sống tốt đẹp, nhân văn để suy ngẫm, điều chỉnh hành vi, phấn đấu cải tạo tốt hơn. Trên đà thành công ấy, trung úy Thành mang tiếp dự án sách cho em đến với học sinh các điểm trường khó khăn, khu vực biên giới Gia Lai.

Chàng trai gốc Quảng Bình sinh ra và lớn lên tại Gia Lai từ bé nên đã gắn bó, hiểu cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn vô vàn khó khăn, con em không được đến trường, người già neo đơn không nơi nương tựa. Cũng vì thế, năm 2023, khi được phân công về làm việc tại Công an xã H’ra, trung úy Thành đã lên ý tưởng, xin ý kiến lãnh đạo để mở một lớp học miễn phí. Từ đây, Công an xã tự bỏ thêm và vận động kinh phí để mua bảng, phấn, sách vở cho bà con. Lớp được khai giảng vào cuối năm 2023 do trung úy Thành đứng lớp. Lớp học không giới hạn tuổi, mỗi người một gia cảnh, điểm chung là muốn học chữ. Thời gian đầu, lớp học chỉ lẹt đẹt vài người, nhưng may mắn, được sự quan tâm của các cấp tại xã công tác lâu năm, xuống vận động bà con. Đặc biệt là những người uy tín trong làng nói những giá trị của việc học con chữ, bà con sẽ nghe hơn. Khi họ tham gia hiệu quả sẽ rủ thêm bạn bè, người thân cùng học.

Vậy là mỗi tối thứ Hai và thứ Năm hàng tuần, điểm trường làng Kret Krot của Trường tiểu học Hà Ra số 1 lại sáng đèn, vang lên tiếng đánh vần học chữ của những học trò đặc biệt. Buổi học nào cũng thế, trung úy công an kiểm tra bài cũ, sau đó viết từ mới trên bảng, chỉ cách phát âm. Người lớn tuổi họ gặp nhiều khó khăn khi viết chữ nhưng thầy Thành luôn nhẹ nhàng, hóm hỉnh chỉ dạy. Giờ lớp học duy trì ổn định 30 học sinh.

“Lúc đầu dạy học tôi gặp nhiều khó khăn lắm, không chỉ thiếu kỹ năng sư phạm, mà người dân tộc thiểu số họ rất tự ti nên phải kiên trì, bình tĩnh chỉ dạy từng chút một. Ngoài soạn giáo án, tôi mày mò, tìm hiểu trên mạng xã hội cách dạy gần gũi, dễ hiểu để buổi học bớt khô khan, người học tiếp thu kiến thức thuận lợi”, trung úy Thành nói.

Lớp học vui vẻ, đầm ấm nên ngoài việc dạy chữ, lực lượng công an luôn động viên bà con vượt qua khó khăn, đi học chuyên cần để cải thiện trình độ dân trí; lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Ánh - Trưởng Công an xã H’ra trước đây đánh giá, lớp học tình thương nhằm mục đích giúp bà con biết đọc, biết viết, nâng cao dân trí. Trưởng Công an xã chia sẻ, ngoài dạy học, đơn vị đã huy động nguồn lực để trao tặng 1 căn nhà tình thương cho gia đình anh Kim (làng Bok Ayơi) trị giá hơn 54 triệu đồng, cùng hàng trăm phần quà cho người dân. Đặc biệt, trong triển khai chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện, đảng viên trẻ Lê Tuấn Thành đã trực tiếp kêu gọi, vận động các cá nhân, tổ chức, ủng hộ với số tiền trên 300 triệu đồng xây dựng nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đêm đi “vá” đường

Gần hai năm trước khi ngồi uống nước mía ở xã Ia Tô (huyện Ia Grai), trung uý trẻ thấy 2 em nhỏ chở nhau té bị thương ngay trước mặt. Ngay sáng hôm sau, trung úy đem xi măng, cát ra trộn vá ổ gà. Mọi người thấy vậy cũng ra mỗi người một tay để chờ sửa chữa đường đồng bộ. Khi triển khai, có người hàng xóm trước giờ chả nói chuyện nhưng khi cùng vá đường lại thân nhau hơn. Dự án “Tuyến đường bình yên” ra đời từ đó.

Tình trạng ổ voi, ổ gà diễn ra ở nhiều tuyến đường, chẳng riêng gì vùng quê. Dưới bóng sáng mờ ảo của đèn đường trong con ngõ nhỏ nằm trên địa bàn phường Ia Krinh (TP Pleiku), một nhóm người đang cặm cụi trộn bê tông để đắp vào những phần đường lồi lõm. Các thành viên thay nhau xách từng xô hỗn hợp xi măng, cát, đá vừa mới được trộn xong rồi lấp vào các hố.

“Trước khi thực hiện, nhóm tiến hành khảo sát những tuyến đường hư hỏng, xin phép chính quyền và kêu gọi mọi người đóng góp kinh phí, lên kế hoạch chuẩn bị vật liệu, máy móc thi công. Kinh phí vá đường ban đầu do các thành viên cùng nhau góp, về sau được nhiều nhà hảo tâm biết, hỗ trợ thêm. Bắt tay vào làm được bà con ở đó chào đón, hỗ trợ hết mình nên khối lượng việc hoàn thành nhanh chóng”, anh Thành nói rồi thở hổn hển.

Trung úy Thành giải thích, hầu hết các tình nguyện viên ban ngày đều phải đi làm, đi học nên cả đội tranh thủ “vá đường” vào ban đêm. Một phần cũng vì thời điểm này ít xe cộ qua lại, có thể làm nhanh và trời đêm cũng mát mẻ nên công việc thuận tiện hơn. Có những nơi thiếu sáng, các bạn tự soi đèn pin trộn bê tông để làm.

Hơn một năm đi vào hoạt động, nhóm thiện nguyện đã xóa đi những ổ voi, ổ gà trên hơn 20 tuyến đường với chiều dài khoảng 35km ở nhiều địa phương tỉnh Gia Lai.

Thời gian qua Trung úy Lê Tuấn Thành đã được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng như: Năm 2024 được Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tôn vinh 1 trong số 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc; Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia năm 2023”, là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được nhận giải thưởng này; năm 2025 là 1 trong 80 cá nhân được Bộ Công an tuyên dương thanh niên Công an xã, phường, thị trấn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở đồng thời được Bộ Trưởng Bộ Công an Công nhận là gương điển hình tiên tiến trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở năm 2025.