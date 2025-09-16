Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Những cột điện 'chống nạng' trên đường phố

Thu Hiền

TPO - Hơn 3 tuần sau bão số 5, nhiều cột điện bị gãy đổ trên các tuyến phố trung tâm ở Nghệ An vẫn phải “chống nạng”, gây mất an toàn lưới điện và giao thông.

Video: Những cột điện “chống nạng” trên đường phố ở Nghệ An
tp-20.jpg
Bão số 5﻿ quần thảo nhiều giờ trên địa bàn tỉnh Nghệ An tối 25/8 đã làm 148/178 đường dây mất điện, 6.169/7.963 trạm biến áp ngừng hoạt động, khoảng 868.000 trong tổng số hơn 1 triệu khách mất điện. Lưới điện bị hư hỏng nghiêm trọng với 32 cột trung áp gãy đổ, 11 cột nghiêng sạt lở, 425 cột hạ áp gãy đổ và 68 cột bị rạn nứt. Ngoài ra, một trạm biến áp và máy biến áp hỏng.
﻿Bão tan, công ty Điện lực Nghệ An đã huy động hàng trăm cán bộ, nhân viên túc trực 24/24h, không quản ngày đêm sửa chữa. Tổng Công ty điện lực miền Bắc và điện lực các tỉnh khác đã tập trung khôi phục lưới điện. Đến ngày 31/8, toàn bộ điện lưới đã được khôi phục.
tp-12.jpg
Ghi nhận ngày 16/9, nhiều tuyến đường ở các phường trung tâm tỉnh Nghệ An, cột điện bị gãy đổ vẫn nghiêng ngả, phải dùng cọc tre, cành cây chống đỡ. Thực trạng này đe dọa an toàn lưới điện﻿, gây nguy hiểm cho người và phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
tp-15.jpg﻿
tp-17.jpg
﻿tp-13.jpg
tp-14.jpg
Cột điện đổ nghiêng trên đường Lương Thế Vinh (phường Trường Vinh), người dân phải dùng nhiều cành cây để chống đỡ. Phần vỉa hè, dây điện sà xuống gây mất an toàn.
tp-4.jpg
Gần chục cột tre chống đỡ cột điện ở đường Phan Bội Châu (phường Thành Vinh).
tp-3.jpg
tp-5.jpg
Tại đây, cột điện bị đổ nghiêng, phần bê tông phía dưới chân cột bị bong ra, chỉ còn lõi thép bên trong.
tp-6.jpg
tp-9.jpg
Dọc đường Lê Quý Đôn (phường Vinh Lộc) có nhiều cột điện đổ nghiêng ra mặt đường, phải dùng cọc tre chống đỡ. “Cột điện nghiêng, sắp sập hẳn, trong khi phía trên có nhiều dây điện, rất nguy hiểm”, ông Châu (trú phường Vinh Lộc) lo lắng.
tp-10.jpg
Cột điện nghiêng ra đường, được chống đỡ bằng cột tre trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Vinh Phú).
tp-22.jpg
tp-16.jpg
Lãnh đạo công ty Điện lực Nghệ An cho biết, đang đôn đốc các đơn vị khẩn trương khắc phục toàn bộ những cột điện bị nghiêng ngả, đảm bảo an toàn lưới điện. Riêng ở khu vực thành phố Vinh cũ, ngành điện cố gắng hết tuần này sẽ cơ bản khắc phục xong các cột nghiêng.
Thu Hiền
#an toàn giao thông #đô thị #công trình công cộng #thiết kế đô thị #điện lực #cột điện #chống nạng

