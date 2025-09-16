Những cột điện 'chống nạng' trên đường phố

TPO - Hơn 3 tuần sau bão số 5, nhiều cột điện bị gãy đổ trên các tuyến phố trung tâm ở Nghệ An vẫn phải “chống nạng”, gây mất an toàn lưới điện và giao thông.
Cột điện đổ nghiêng trên đường Lương Thế Vinh (phường Trường Vinh), người dân phải dùng nhiều cành cây để chống đỡ. Phần vỉa hè, dây điện sà xuống gây mất an toàn.
Tại đây, cột điện bị đổ nghiêng, phần bê tông phía dưới chân cột bị bong ra, chỉ còn lõi thép bên trong.
Dọc đường Lê Quý Đôn (phường Vinh Lộc) có nhiều cột điện đổ nghiêng ra mặt đường, phải dùng cọc tre chống đỡ. “Cột điện nghiêng, sắp sập hẳn, trong khi phía trên có nhiều dây điện, rất nguy hiểm”, ông Châu (trú phường Vinh Lộc) lo lắng.
Lãnh đạo công ty Điện lực Nghệ An cho biết, đang đôn đốc các đơn vị khẩn trương khắc phục toàn bộ những cột điện bị nghiêng ngả, đảm bảo an toàn lưới điện. Riêng ở khu vực thành phố Vinh cũ, ngành điện cố gắng hết tuần này sẽ cơ bản khắc phục xong các cột nghiêng.