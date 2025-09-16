Những cột điện 'chống nạng' trên đường phố

TPO - Hơn 3 tuần sau bão số 5, nhiều cột điện bị gãy đổ trên các tuyến phố trung tâm ở Nghệ An vẫn phải “chống nạng”, gây mất an toàn lưới điện và giao thông.