Nhộn nhịp sản xuất sau Tết

Nhộn nhịp từ... Giao thừa

Ngày 4/2, hơn 98% công nhân trong tổng số 35.000 lao động của Công ty CP TKG Taekwang Vina (Đồng Nai) đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Trong ngày đầu làm việc, công ty đã dành hơn 7 tỷ đồng để “lì xì” cho tất cả cán bộ, người lao động.

Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP TKG Taekwang Vina cho biết, để đảm bảo số lượng lao động trở lại làm việc trong ngày đầu năm mới, công ty đã tổ chức khoảng 20 chuyến xe đón trên 1.000 công nhân về các tỉnh phía Bắc, miền Trung trở lại Đồng Nai làm việc.

Trước đó trong sáng 3/2, hơn 88% người lao động của Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH (Đồng Nai) đi làm trở lại sau Tết để kịp tiến độ sản xuất các đơn hàng trong năm 2025. Ban giám đốc công ty và công đoàn đã chi gần 8 tỷ đồng lì xì cho 38.000 lao động.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 4/2, các DN tại tỉnh Bình Dương đã sản xuất trở lại trong không khí nhộn nhịp, khẩn trương. Đại diện Công ty TNHH Giày Kim Xương Việt Nam (Khu công nghiệp Đại Đăng - Bình Dương) cho biết, DN có khoảng 3.500 lao động và hầu hết đã trở lại nhà máy.

Gắn bó với Công ty TNHH Giày Kim Xương Việt Nam hơn 5 năm, chị Nguyễn Thị Lan cho biết, vì có chính sách lương, thưởng ổn định, hầu hết công nhân đều trở lại nhà máy sau Tết. “Dịp Tết, ngoài lương, thưởng, công ty còn tặng quà cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn. Từ sự quan tâm, tôi và nhiều đồng nghiệp yên tâm gắn bó”- chị Lan chia sẻ.

Tại TPHCM, ngay trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2025, cảng Cát Lái đã đón 7 chuyến tàu container làm hàng với tổng sản lượng xếp dỡ tương đương 140.000 tấn. Ngay trong tuần đầu Tết Nguyên đán, cảng dự kiến đón 76 chuyến tàu làm hàng, sản lượng thông qua hơn 1,5 triệu tấn hàng hóa. Điều đó cho thấy sự khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025.

Container đầu tiên sau phát lệnh làm hàng được xếp lên tàu CNC CHEETAH của hãng tàu CMA-CGM tải trọng 39.000 tấn, sức chở gần 2.900 TEU hành trình Cát Lái (Việt Nam) - Shekou, Dalian, Ningbo (Trung Quốc) là hàng điện tử. Đây là mặt hàng chủ lực năm qua đã góp phần đưa xuất khẩu của TPHCM đạt kim ngạch hơn 46 tỷ USD.

Đại tá Ngô Minh Thuấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, để phục vụ cho hoạt động sản xuất trong dịp Tết, cảng Tân cảng - Cát Lái bố trí hơn 1.100 người lao động/ca để trực tiếp quản lý, điều hành và phục vụ.

Trong khi đó tại các DN, hầu hết công nhân đều quay trở lại và nhanh chóng bắt tay vào công việc từ mùng 6 Tết. Ông Phạm Quang Anh - Giám đốc Công ty May mặc Dony (huyện Bình Chánh, TPHCM) chia sẻ, DN gần như đã phủ kín đơn hàng trong quý 1/2025.

Bên cạnh thị trường nội địa, Dony đang tăng trưởng đơn hàng tại nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Đông, Singapore, Nga, Thái Lan… và gần đây nhất là thị trường châu Phi. “Sự chuyển dịch lớn đơn hàng từ Trung Quốc, Bangladesh, Myanmar sang Việt Nam… là cơ hội lớn cho các DN ngành dệt may đón “mưa” đơn hàng ngay từ đầu năm 2025” - ông Quang Anh nhìn nhận.

Tuyển thêm lao động

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH cho biết, ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, cơ bản người lao động của công ty đã đi làm trở lại.

Tuy nhiên, nhằm đáp ứng tiến độ các đơn hàng trong năm 2025, công ty đang tuyển dụng thêm 5.000 lao động để mở rộng sản xuất. Người lao động sẽ làm việc tại 3 nhà máy tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành) và huyện Tân Phú.

Nhằm đảm bảo kịp tiến độ các đơn hàng trong năm 2025, Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam (Đồng Nai) có 1.475 lao động, chuyên gia công giày đã lên kế hoạch tuyển dụng thêm khoảng 3.500 lao động. Công ty này đưa ra nhiều chính sách phúc lợi và đãi ngộ tốt cho người lao động như các chế độ bảo hiểm, miễn phí cơm trưa, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn...

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đồng Phú Cường (Đồng Nai) áp dụng chính sách thưởng cho cán bộ công nhân viên giới thiệu lao động vào làm việc. Cụ thể, đối với công nhân có tay nghề may thì người giới thiệu được nhận 500.000 đồng/hồ sơ; Công nhân không có tay nghề may thì người giới thiệu được nhận 300.000 đồng/hồ sơ...

Chính sách được áp dụng trong tháng 2 và tháng 3/2025. Hiện nay, công ty này đang tuyển dụng hơn 300 vị trí công việc như công nhân may, tổ trưởng chuyền, kỹ thuật chuyền... Đặc biệt, công ty tuyển dụng lao động không có tay nghề và sẽ đào tạo miễn phí có trả lương.

Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP TKG Taekwang Vina cho biết từ cuối năm 2024, DN đã chủ động tuyển dụng lao động để đảm bảo ổn định sản xuất bởi đầu năm 2025, công ty đã có nhiều đơn hàng đủ để đảm bảo sản xuất, có việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân.

Bà Phạm Thị Xuân Trang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Bình Dương cho biết, trong năm 2024 ngành dệt may phục hồi tốt. Các DN đã linh hoạt, kịp thời tận dụng những thời cơ trong những tháng cuối năm và vượt mục tiêu đề ra. Đây là nền tảng vững chắc để xuất khẩu dệt may tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2025. Đến nay, nhiều DN dệt may trên địa bàn Bình Dương đã có đơn hàng hết quý II. Có những DN có đơn hàng đến quý III và đang tiếp tục đàm phán đơn hàng cho cả năm.