Nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa nhận bao nhiêu tiền để 'bán' kết luận giám định?

TPO - Kết luận điều tra thể hiện, người nhà của các bị can, bị cáo trong các vụ án đã tìm cách tiếp cận hoặc thông qua môi giới, đưa từ 20 triệu đồng đến 700 triệu đồng cho lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng trong Hội đồng giám định để mua kết luận giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để 'chạy' tội hoặc giảm tội.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 33 bị can về các tội “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế, đóng tại tỉnh Đồng Nai).

Trong số các bị can có 17 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị cáo buộc “Nhận hối lộ” hoặc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, có người bị truy tố cả hai tội, gồm: Lê Văn Hùng, Bùi Thế Hùng (đều là cựu Viện trưởng), Nguyễn Thành Công, Nguyễn Hữu Tý (đều là cựu Phó Viện trưởng), Nguyễn Văn Trọng, Phạm Công Hoà, Nguyễn Thành Quang, Trần Tấn Thuyết, Nguyễn Thị Huyên, Đặng Quốc Tuyên, Nguyễn Thị Ngọc Trang, (đều là cựu Trưởng khoa), Phạm Văn Thắng, Trương Thị Xuân Uyên (đều là cựu Phó trưởng khoa); Nguyễn Văn Thành (Bác sĩ); Lâm Thị Ánh Hồng (Điều dưỡng trưởng), Lê Thị Hà Nghĩa (cựu Phó trưởng phòng Viện pháp y).

16 bị can, gồm: Hà Ngọc Khánh (bác sĩ Viện pháp y), Đỗ Cao Cường (nhân viên Viện pháp y), Võ Đức Dương (điều dưỡng)… bị đề nghị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” hoặc “Đưa hối lộ”.

Kết luận điều tra thể hiện, người nhà của các bị can, bị cáo (trong các vụ án khác) đã tìm cách tiếp cận hoặc thông qua môi giới, đưa từ 20 triệu đồng đến 700 triệu đồng cho lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng trong Hội đồng giám định để mua kết luận giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để 'chạy' tội hoặc giảm tội.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Đề nghị xem xét lại vụ án của những 'kẻ tâm thần' liên quan

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định 23 Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa thực hiện 23 bản kết luận sai sự thật về tình trạng bệnh lý tâm thần với 22 người các vụ án hình sự tại các tỉnh phía Nam.

Các Kết luận giám định tâm thần cho người phạm tội có nội dung: Người có bệnh mất khả năng nhận thức hoặc bị hạn chế khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi của mình trong thời điểm gây án", từ đó được giảm nhẹ hình phạt, hoặc được đưa điều trị bắt buộc, trừ vào thời gian chấp hành án, được tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã gửi văn bản cho các cơ quan tiến hành tố tụng có những người liên quan từng “có bệnh án tâm thần” để xem xét lại vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, theo hồ sơ vụ án, các bị can đã nhận tiền làm giả 3 hồ sơ bệnh án tâm thần sai sự thật để nhận tiền.

Kết luận xác định, bị can Bùi Thế Hùng - Viện trưởng từ 2015 đến 2022 đã tham gia 20 Hội đồng giám định với vai trò là chủ trì và đưa ra kết luận không đúng tình trạng bệnh cho các đối tượng giám định, nhận hối lộ gần 1,5 tỷ đồng.

Bị can Lê Văn Hùng là viện trưởng từ 5/2022 đến 5/2024 đã tham gia 16 Hội đồng giám định đưa ra kết luận không đúng tình trạng bệnh cho các đối tượng giám định để nhận gần 1,7 tỷ đồng... Các bị can khác nhận số tiền hối lộ từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.