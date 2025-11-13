Nhiều thí sinh bất ngờ bị điều chỉnh lại điểm IELTS: Việc cần làm ngay để tránh rắc rối

HHTO - Nhiều thí sinh thi IELTS tại Hội đồng Anh, IDP bất ngờ nhận được thông báo điều chỉnh lại điểm thi cũ do "một số vấn đề kỹ thuật". Nhiều trường đại học cho biết sẽ rà soát lại toàn bộ kết quả của các thí sinh trúng tuyển năm nay theo diện có sử dụng chứng chỉ IELTS.

Mới đây, nhiều thí sinh ở Việt Nam thi IELTS từ giữa năm 2023 đến tháng 9/2025 nhận được thư từ Hội đồng Anh (British Council - BC) và IDP liên quan đến việc cập nhật kết quả bài thi IELTS. Các đơn vị tổ chức cho biết vì vấn đề kỹ thuật nên điểm của một hoặc cả hai kỹ năng Nghe/Đọc của một số thí sinh thi IELTS tăng hoặc giảm so với kết quả trước đó.

Nội dung thông báo từ đơn vị tổ chức bài thi IELTS viết: “Chân thành xin lỗi vì bất kỳ bất tiện nào do việc này gây ra. Chúng tôi đã khắc phục sự cố kỹ thuật và tăng cường các hệ thống, quy trình để đảm bảo điều này không xảy ra nữa”.

Đồng thời, các đối tác bài thi IELTS đề xuất 2 phương án giải quyết cho thí sinh bị ảnh hưởng, bao gồm hoàn lệ phí thi hoặc được thi lại miễn phí. Hạn chót thí sinh xác nhận là trước ngày 1/5/2026.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Trong thư gửi đến thí sinh bị ảnh hưởng, các đơn vị đồng tổ chức bài thi IELTS có đính kèm đường dẫn trả lời câu hỏi về “sự cố kỹ thuật” khiến thí sinh nhận kết quả không chính xác.

Thông tin nêu “sự cố kỹ thuật nội bộ” này không liên quan đến bất kỳ hành vi tấn công an ninh mạng nào, chỉ ảnh hưởng tới chưa đến 1% tổng số lượt thi trên toàn cầu. Hiện sự cố đã được khắc phục hoàn toàn và các biện pháp bảo vệ bổ sung đã được áp dụng nhằm ngăn chặn sự cố tái diễn.

Các đơn vị đồng tổ chức bài thi IELTS cho biết, ngay khi phát hiện lỗi, họ đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân, mức độ tác động nhằm khắc phục hậu quả, đảm bảo không có thí sinh nào bị ảnh hưởng.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Ngày 13/11, một số cơ sở giáo dục Đại học như Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội... đang tiến hành thống kê, rà soát chi tiết các thí sinh đã sử dụng điểm IELTS để xét tuyển vào năm 2025, cũng như các sinh viên tốt nghiệp sử dụng IELTS làm điều kiện đầu ra hoặc xét tốt nghiệp, phía các cơ sở giáo dục cũng đang chờ ý kiến chỉ đạo chính thức từ Bộ GD&ĐT cùng những thông tin cụ thể từ các đơn vị, tổ chức liên quan.

Thí sinh cần phải làm gì?

Nếu bạn hoặc người quen thi IELTS trong khoảng thời gian nói trên, nên kiểm tra lại cổng thông tin thí sinh (Test Taker Portal) hoặc email đăng ký xem có nhận được thông báo nào từ BC hoặc IDP hay không.

Nếu đã sử dụng kết quả IELTS để nộp hồ sơ du học, xin việc hoặc xét tuyển và kết quả bị giảm điểm, cần liên hệ ngay với trường/ tổ chức nhận điểm để thông báo và tìm cách xử lý (ví dụ: sử dụng kết quả mới, thi lại, xác nhận lại).

Nếu điểm được tăng lên, mặc dù lợi thế nhưng nếu đã dùng kết quả cũ rồi thì vẫn nên giữ bản thông báo mới để thuận tiện khi trường/ tổ chức yêu cầu xác minh.

Lưu giữ mọi thư từ, thông báo từ BC/IDP, vì chúng có thể cần khi trao đổi với cơ sở giáo dục hoặc nhà tuyển dụng.