Nhiều người nhập viện vì ngã khi thu hoạch nhãn

TPO - Thời gian gần đây, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (HNVN-CBĐH) liên tục tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu cho nhiều bệnh nhân bị chấn thương do ngã từ trên cao trong lúc hái nhãn.

Năm nay được đánh giá là năm được mùa nhãn ở tỉnh Quảng Trị, từ nhãn vườn, nhãn trang trại, hay nhãn trồng trên vỉa hè lấy bóng mát cũng đều trĩu quả. Tuy nhiên, việc chủ quan, bất cẩn trong khi hái nhãn đã dẫn đến nhiều tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của không ít người.

Một bệnh nhân chấn thương đốt sống cổ do trèo hái nhãn đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 11/8/2025, ông Ng.X.L (63 tuổi), xã Bố Trạch nhập viện trong tình trạng bị rạn xương cổ. Ông L cho biết, mình bị ngã do bám phải cành cây khô trong khi hái nhãn. Từ trên cây nhãn, ông rơi xuống bậc thềm và lộn vòng xuống đường. Cũng may, lúc đó, ông đang đội mũ bảo hiểm xe máy nên thương tích không quá trầm trọng.

Trước đó, ngày 9/8, ông Ng.V.C (62 tuổi) ở xã Trường Ninh cũng nhập viện do bị gãy trật cột sống cổ. Ông vừa được phẫu thuật và đang điều trị tích cực tại Khoa Ngoại thần kinh. Ông C chia sẻ: “Khi trèo hái nhãn trong trang trại nhà mình để bán, tôi không may bị trượt tay, ngã từ độ cao khoảng 2,5m xuống và bị chấn thương cột sống cổ”.

Còn bà Đ.T.P.T (58 tuổi) ở xã Hoàn Lão bị ngã trong khi hái nhãn và nhập viện ngày 2/8 trong tình trạng đa chấn thương: Gãy cột sống ngực, chèn ép tuỷ và gãy xương gót phải. Sau phẫu thuật, điều trị, nay bà T đã được xuất viện về nhà.

Bà T. chấn thương nặng sau cú ngã từ cây nhãn.

Không được may mắn như nhiều người bị tai nạn trong lúc hái nhãn khác, ông L.Ng.Q (60 tuổi) ở xã Hoàn Lão vừa trải qua phẫu thuật do bị gãy cột sống cổ và đứng trước nguy cơ bị liệt tứ chi. Theo ông Q, khi đang trèo thang để hái nhãn, do trụ chân không vững, ông bị ngã xuống đất. “Nói chung cần cẩn thận hết sức trong sinh hoạt, lao động. Chứ chỉ cần sơ sẩy một chút, tai nạn có thể xảy đến và gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là khi lớn tuổi như này rồi, hồi phục rất chậm” - ông Q ngậm ngùi chia sẻ.

Theo thống kê, chỉ trong vòng 10 ngày trở lại đây, Khoa Ngoại thần kinh tiếp nhận, phẫu thuật, điều trị cho nhiều ca bệnh bị chấn thương nghiêm trọng do bị ngã trong khi hái nhãn. Trong đó, có 3 ca chấn thương cột sống cổ, 1 ca gãy cột sống lưng và 1 ca chấn thương sọ não.

Thạc sĩ, BS CKII Nguyễn Văn Mận, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện HNVN-CBĐH, những trường hợp ngã cao thường bị đa chấn thương, đặc biệt là chấn thương cột sống lưng, cột sống cổ và sọ não.

Đây là những chấn thương gây hậu quả nghiêm trọng, để lại di chứng nặng nề, đặc biệt ở những trường hợp có tổn thương tủy. Những ca may mắn hơn cũng không tránh khỏi những hạn chế trong lao động, sinh hoạt về sau.

Di chứng của chấn thương cột sống là rất nặng nề, thậm chí là tàn tật cả đời.

“Nếu không may bị ngã từ trên cao xuống, cần lưu ý cách sơ cứu, nhất là đối với trường hợp bị chấn thương cột sống. Nếu như vội vàng, sơ cứu không đúng cách sẽ làm nặng thêm cho bệnh nhân. Người nhà cũng cần gọi các tổ cấp cứu ngoại viện nơi gần nhất để được xử trí, sơ cứu và chở đến bệnh viện kịp thời, nhằm hạn chế tối đa các di chứng và nguy hiểm cho người bị nạn” - bác sĩ Nguyễn Văn Mận khuyến cáo.