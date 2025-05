Nhiều lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh Bắc Kạn xin nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Công an tỉnh Bắc Kạn công bố quyết định nghỉ công tác hưởng hưu trí với 8 đồng chí lãnh đạo phòng (trong đó có 2 Trưởng phòng, 6 Phó trưởng phòng) cùng 13 đồng chí chỉ huy cấp đội, công an xã.

Ngày 5/5, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 8 đồng chí lãnh đạo cấp phòng và trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 2 cá nhân.

Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, đợt này, Công an tỉnh có 8 đồng chí lãnh đạo phòng (trong đó có 2 Trưởng phòng, 6 Phó trưởng phòng) cùng 13 đồng chí chỉ huy cấp đội, Công an xã xin nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao quá trình công tác, cống hiến của các cán bộ, cũng như tinh thần, trách nhiệm, sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đề án nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thượng tá Hà Ngọc Sơn - Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, thay mặt các đồng chí nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của lãnh đạo, cũng như cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh.

Dịp này thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Hà Văn Tuyên - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng 2 cá nhân.