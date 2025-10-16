Nhiều cựu quan chức sắp hầu tòa trong vụ đánh bạc hơn 100 triệu USD ở khách sạn Pullman

TPO - Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ, cùng nhiều doanh nhân, ca sĩ, người nước ngoài bị cáo buộc tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman, Hà Nội.

141 bị cáo hầu tòa

Dự kiến ngày 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử 141 bị cáo trong vụ đánh bạc 106 triệu USD tại khách sạn Pullman.

Hội đồng xét xử do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh ngồi ghế chủ tọa. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội tham gia phiên toà gồm, các Kiểm sát viên: Lê Thị Hồng Nhung, Phạm Thu Phương Anh, Nguyễn Thùy Linh, Hoàng Thành Nam, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phạm Quốc Cảnh.

Trong số những người bị đưa ra xét xử có nhiều cựu quan chức, doanh nhân, giám đốc, tổng giám đốc, ca sĩ, bác sĩ, cán bộ và cả người nước ngoài.

Cụ thể, bị cáo: Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Ngô Ngọc Đức (nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ - nay là tỉnh Phú Thọ), Đỗ Anh Tuấn (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản – Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Xuân Huệ (nguyên Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thu Thủy (TGĐ Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Lê Thế Chiến (nguyên Phó TBT Tạp chí Thanh tra Chính phủ)… sẽ bị xét xử về tội “Đánh bạc”.

Có 5 bị cáo người nước ngoài, trong đó có Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (đều người Hàn Quốc)..., cùng các bị cáo Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm bị xét xử tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Ngô Ngọc Đức (nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình cũ).

Cáo trạng xác định, bị cáo Kim In Sung có vai trò chính, là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký Hợp đồng quản lý, vận hành Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club) tại khách sạn Pullman với Công ty Việt Hải Đăng.

Mọi hoạt động của King Club đều do bị can Kim In Sung là người chỉ đạo, ông ta thuê 3 người giúp việc cho mình gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Các bị cáo Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang giúp sức Kim In Sung quản lý, vận hành hoạt động của King Club.

Còn Kim In Sung quản lý toàn bộ doanh thu, hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại King Club.

Kết quả điều tra xác định Kim In Sung với sự giúp sức của Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang đã tổ chức cho đối tượng là người Việt Nam vào King Club đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng.

Tháng 6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiến hành bắt quả tang hoạt động đánh bạc của King Club tại khách sạn Pullman (địa chỉ số 40 Cát Linh, Hà Nội).

Điều tra cho thấy, đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD. Tuy nhiên, trước khi công an bắt quả tang việc đánh bạc, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam và hiện bị truy nã.

Các cựu quan chức đánh bạc hàng triệu USD

Trong nhóm 136 bị can bị truy tố về tội đánh bạc, đáng chú ý có ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, mở thẻ đánh bạc vào ngày 6/6/2020. Từ ngày 4/02/2024 - 22/6/2024, ông Hồ Đại Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 7 triệu USD. Trong đó, lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD (tương đương 7,9 tỷ đồng), lần ít nhất 4.920 USD (tương đương 118 triệu đồng).

Theo Viện Kiểm sát, cựu Phó chủ tịch tỉnh đã thua bạc số tiền 759.269 USD (tương đương 18 tỷ đồng).

Bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) mở thẻ đánh bạc ngày 25/6/2022. Từ ngày 5/02/2024 - 22/6/2024, ông Ngô Ngọc Đức đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Lần ông Đức chơi nhiều nhất là 229.000 USD (tương đương hơn 5,5 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 700 USD (tương đương 16 triệu đồng) và đã thua 284.259 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng).

Khách sạn Pullman (địa chỉ số 40 Cát Linh, Hà Nội).

Ngoài ra, một số bị cáo như Nguyễn Thế Vũ (trong lại lịch nhân thân có nêu nghề nghiệp người này là ca sĩ) mở thẻ với tên “MR MICHAEL. Từ ngày 4/2/2024 – 22/6/2024, có 116 lần đánh bạc hình thức chơi baccarat, tổng số tiền đánh bạc là 4,3 triệu USD, thua hơn 81 nghìn USD.

Bị cáo là Vũ Ngọc Hà (trong lai lịch nhân thân cũng ghi nghề nghiệp ca sĩ) lập tài khoản tên "Mr Baret" và đánh bạc hình thức chơi Slot, Roulette, với tổng số tiền 2.600 USD, thua 199 USD.

Hay bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (cựu Trưởng phòng văn xã, UBND tỉnh Phú Thọ) đánh bạc 87 lần với hơn 237 nghìn USD, thua hơn 2 nghìn USD.

Bị cáo Nguyễn Hữu Liêm (nghề nghiệp luật sư) đánh bạc với tên “MR FRANK”, chi hơn 72 nghìn USD chơi 11 lần, thua gần 9 nghìn USD.

Đáng chú ý, trong số các con bạc bị truy tố còn có cả bác sỹ, nhà giáo, công chức địa phương...Điển hình, bị cáo Tạ Quốc Thịnh (nguyên phó hiệu trưởng Trường đại học Hùng Vương, Phú Thọ) mở thẻ với tên “MR JOHN” đánh bạc 53 lần, tổng số tiền hơn 137 nghìn USD, thua 46 nghìn USD.

Bị cáo Tô Thị Thu Hương (cựu Công chức Bảo tàng tỉnh Phú Thọ) đánh bạc 69 lần, tổng số tiền 944 nghìn USD, thua 135 nghìn USD...