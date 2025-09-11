Nhiều công trình vi phạm tại cụm làng nghề Tân Triều vẫn khóa trái cửa để thi công

TPO - Bất chấp các biện pháp mạnh tay từ chính quyền như yêu cầu dừng thi công, cắt điện, nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội) vẫn diễn ra hoạt động thi công rầm rộ.

Liên quan đến thông tin phản ánh của báo chí về việc xây dựng nhà ở không đúng mục đích sử dụng đất trong cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều, ngày 24/7/2025, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có chỉ đạo xử lý dứt điểm, yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc quyết liệt.

Nhiều hạng mục, công trình tại Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều vi phạm trật tự xây dựng, mục đích sử dụng đất từ trước ngày 1/7/2025,

Thông tin từ UBND phường Thanh Liệt cho biết, một số người dân lợi dụng thời điểm sáp nhập đã xây dựng không phép, sai phép. Những trường hợp vi phạm phát sinh sau sáp nhập (ngày 1/7), địa phương đang kiên quyết xử lý dứt điểm.

Qua kiểm tra hiện trạng, UBND phường xác định toàn bộ 80 lô đất trong cụm công nghiệp làng nghề đã có công trình xây dựng trên đất; 10 trường hợp chủ đầu tư đã phá dỡ công trình cũ và xây dựng mới trên nền công trình cũ. Hiện trạng các công trình xây dựng đã cơ bản xây xong phần thô trước ngày 1/7/2025 và đang tiếp tục hoàn thiện. Trong đó, 9 trường hợp xây dựng không có giấy phép xây dựng và 1 trường hợp xây dựng sai quy hoạch được phê duyệt.

Dù vậy, sau gần 2 tháng, bên cạnh một số công trình đã dừng hoạt động thì không ít công trình vi phạm tại đây vẫn thi công bất chấp "lệnh cấm", thậm chí một số công trình đã xong phần thô như lát gạch, sơn, lắp đặt cửa.

Đại diện UBND phường Thanh Liệt cho biết, việc xử lý vi phạm cần theo kế hoạch và quy trình cưỡng chế, không thể “phá cửa” để kiểm tra vì liên quan đến tài sản của công dân. Phường đã báo cáo UBND thành phố Hà Nội, Sở Công Thương để xin phương án xử lý.

Nhiều công trình nhà cao tầng được bao bọc bởi lớp lưới đen, công nhân liên tục vận chuyển vật liệu xây dựng ra vào công trình.

Hiện chính quyền địa phương đã ra quyết định cắt điện, cắt nước. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp vi phạm chưa khắc phục triệt để. Chỉ có một trường hợp đang triển khai phá dỡ tường, tum. Hiện, UBND phường đã có văn bản gửi Điện lực Hà Đông, đề nghị khi chưa có văn bản của phường thì không cấp điện cho các công trình vi phạm.

Với các công trình xác định được chủ đầu tư, chính quyền vận động người dân tự tháo dỡ để giảm thiệt hại. Còn với trường hợp vô chủ, không ai đứng ra nhận, phường sẽ lập hồ sơ và tiến hành cưỡng chế theo quy định. Vì đây là đất cụm công nghiệp làng nghề, theo quy định không được phép xây dựng nhà ở kiên cố cho nên trong thời gian tới, phường sẽ xử lý những phát sinh mới, sau đó tiếp tục rà soát các công trình trái phép và lên phương án tháo dỡ.