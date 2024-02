Nhiều cảnh táo bạo trong hài kịch kinh điển 'Ả cave nhà hàng Maxim' của Nhà hát kịch Việt Nam

TPO - Nhà hát Kịch Việt Nam khai xuân bằng đêm công diễn hài kịch kinh điển thế giới “Ả cave nhà hàng Maxim” tối 17/2. Bản dựng năm 1998 từng gây tiếng vang với dàn diễn viên gạo cội, trong đó NSƯT Chiều Xuân đóng nữ chính. NSND Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - hy vọng khán giả thưởng thức phiên bản của dàn diễn viên trẻ tiềm năng.

Chuyện dối trá bi hài kịch của tình yêu, hôn nhân

NSND Tuấn Hải trở lại dàn dựng Ả cave nhà hàng Maximcho Nhà hát Kịch Việt Nam. Ông và NSND Xuân Bắc từng làm nên sự thành công, cháy vé hàng trăm đêm cho Bệnh sĩ (kịch bản Lưu Quang Vũ) từ năm 2014. Tinh thần châm biếm sâu cay tiếp tục được phát huy ở Ả cave nhà hàng Maxim.

Trước khi tấm màn nhung được kéo lên, NSND Xuân Bắc gửi gắm mong mỏi khán giả thưởng thức vở kịch với tinh thần cởi mở nhất, tránh những so sánh với phiên bản từng gây tiếng vang của nhà hát. Năm 1998, đạo diễn người Pháp sang Việt Nam dàn dựng cho Nhà hát Kịch Việt Nam vở diễn kinh điển này, NSƯT Chiều Xuân đóng vai chính Crevette.

Ả cave nhà hàng Maxim được dàn dựng từ nguyên tác La Dame de chez Maxim - một kiệt tác của nhà viết kịch vĩ đại người Pháp Georges Feydeau. Vở kịch được công diễn tại Paris lần đầu tiên cách đây 125 năm - đầu năm 1899, tiếp tục được dàn dựng trong suốt hơn một trăm năm qua. Một tháng trước, nước Pháp vẫn tiếp tục dựng hài kịch kinh điển này.

Nhờ nhiều năm lăn lộn ở các quán rượu, hộp đêm trong đó có quán rượu Maxim và hộp đêm Moulin Rouge nên Georges Feydeau thu nhặt được nhiều chất liệu sinh động về đời sống Paris lúc về đêm, những bệnh hão của tầng lớp thượng lưu thời bấy giờ.

Ả cave nhà hàng Maxim xoay quanh một cô gái điếm ở tiệm rượu Maxim với điệu nhảy tục tĩu. Sau sự cố “tình một đêm” với bác sĩ Petypon, Crevette bỗng bị tình huống đưa đẩy trở thành bà Petypon giả danh, rồi trở thành hình mẫu và thần tượng đối với giới thượng lưu quý tộc.

Bác sĩ Petypon và bạn thân Mongicourt không thể ngờ lời nói dối ban đầu lại cuốn họ cùng Crevette vào tấn bi hài kịch mãi không có điểm dừng. Những chuyện dối trá trong tình yêu và hôn nhân tạo nhiều tình huống bi hài.

Cả xã hội thượng lưu rỗng tuếch bị ả gái nhảy ở nhà hàng Maxim dắt mũi. Những tình huống cười ra nước mắt cũng phơi bày chuyện dối trá, sự tổn thương trong hôn nhân, điển hình là ông bà Petypon.

Khán giả cười nghiêng ngả

Những nghi ngại ban đầu về dàn diễn viên hầu hết là trẻ và khá mới như Mai Duyên, Quang Đạo, Hồng Phúc, Thế Nguyên, Tuấn Vũ, Tiến Đạt… nhanh chóng bị phá bỏ. Khán giả bị cuốn vào câu chuyện hấp dẫn, liên tiếp có những tình huống bất ngờ và thú vị.

So với tinh thần Pháp của bản dựng năm 1998, đạo diễn NSND Tuấn Hải và ê-kíp biên tập và thổi văn hóa Việt nhiều hơn vào Ả cave nhà hàng Maxim. Mạch kịch được biên tập, đẩy nhanh hơn so với bản gốc phù hợp với xu hướng thưởng thức của khán giả Việt. Tuy nhiên, vở diễn vẫn có thể co bớt thêm một số cảnh, lời thoại để hiệu ứng bùng nổ hơn nữa.

NSND Tuấn Hải cho biết gần như ông biên tập lại phần lớn lời thoại để khán giả cảm thấy thuần Việt hơn. Thơ Bút Tre, ca dao tục ngữ và nhiều câu nói bắt trend ngày nay được đưa vào gây thiện cảm, tạo được những tiếng cười sảng khoái trong suốt 2 tiếng đồng hồ.

Diễn viên Mai Duyên được trao cơ hội với vai Crevette. Đây là vai diễn khá nặng vì không chỉ đòi hỏi thuần thục vũ đạo, mà còn xuất hiện hầu như ở mọi lúc trên sân khấu, tương tác với tất cả nhân vật khác.

Mai Duyên gánh vai khá tốt nhờ hình thể gợi cảm, các màn vũ đạo, sự biến hóa tâm lý trong các tình huống bi hài kịch đan xen liên tục. Cô cũng không ngại thể hiện một số vũ đạo và phân cảnh táo bạo, nhưng cần thiết cho nhân vật và vở diễn.

Nam diễn viên Hồng Phúc cũng được dịp chứng tỏ bản lĩnh sân khấu. Ngoại hình không phải lợi thế, nhưng anh làm tròn vai với sự duyên dáng. Diễn xuất của Hồng Phúc rất ăn ý với sự tung hứng của diễn viên Thế Nguyên trong vai Mongicourt.

Dàn diễn viên trẻ cùng sự hỗ trợ của dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như Dũng Nam, Thu Hà, Ngân Hoa, Khánh Linh… đã tạo nên một phiên bản mang hơi thở thời đại. Họ vượt qua áp lực bị so sánh với bản diễn của nghệ sĩ gạo cội hơn 20 năm trước, bằng lối diễn và tinh thần mới, bắt kịp thị hiếu khán giả.

Ả cave nhà hàng Maxim được công diễn trong chương trình nghệ thuật Xuân 24 của Nhà hát Kịch Việt Nam vào các ngày 17-18, 23-25/2. Tiếp nối Xuân 24, Nhà hát Kịch Việt Nam ra mắt chương trình Điểm hẹn 8/3 dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 với 2 vở hài kịch kinh điển Quan thanh tra và Nghêu Sò Ốc Hến. Hai vở kịch với hai trường phái Á - Âu với sự góp mặt của những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Xuân Bắc, NSND Lâm Tùng, NSƯT Phú Đôn, NSƯT Kiều Minh Hiếu, NSƯT Trịnh Mai Nguyên, NSƯT Dũng Nam, NSƯT Mai Hương, nghệ sĩ Hồ Liên, Hồng Quang, Trịnh Khánh Linh, Hồng Phúc…