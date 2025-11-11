Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại khu đất bị 'xây nhầm' gần 50 căn nhà ở TPHCM

TPO - Sáng 11/11, nhiều cảnh sát cùng đại diện chính quyền địa phương đã có mặt tại khu vực gần 50 căn nhà xây dựng trái phép trên đất người khác mà báo Tiền Phong đã phản ánh trước đó.

Ngày 11/11, ghi nhận của phóng viên, tại vị trí thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 (phường Tân Khánh, TPHCM) có sự xuất hiện của nhiều cảnh sát thuộc Cơ quan CSĐT Công an TPHCM. Ngoài ra, đại diện chính quyền địa phương cùng những người liên quan khác cũng có mặt. Đây là khu đất đã xây gần 50 căn nhà trên đất người khác mà báo Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh.

Trước đó Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã mời làm việc đối với ông Lê Văn Hoàng (SN 1969, quê An Giang, tạm trú tại phường Tân Khánh, TPHCM). Ông Hoàng là người bị "tố" đã xây dựng công trình trên đất người khác và bán cho nhiều người đến ở.

Xe công vụ và cảnh sát có mặt tại khu đất

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát là để củng cố hồ sơ liên quan đến vụ việc. Tại đây, lực lượng chức năng sẽ tiến hành đo vẽ sơ đồ vị trí, chụp ảnh hiện trạng toàn bộ diện tích và 48 công trình trên thửa đất trên. Cảnh sát cũng lấy thông tin của tất cả những người dân đang sinh sống. Theo đó, người dân cung cấp quá trình mua nhà đất của ai? Có giấy tờ mua bán hay không? thanh toán tiền mua nhà bằng hình thức nào...

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên diện tích đất sản xuất, sau khi có kết quả từ cơ quan điều tra, xác định hành vi vi phạm.

Cảnh sát thu thập thông tin các hộ gia đình mua nhà trong khu vực

Như báo Tiền Phong đã phản ánh, ông Hoàng cùng một số cá nhân đã tiến hành xây dựng hàng chục căn nhà liền kề trên đất người khác rồi chuyển nhượng cho nhiều người thông qua hình thức giấy tay, lập vi bằng. Những người nhận chuyển nhượng nhà, đất từ ông Hoàng chủ yếu là lao động nghèo từ các tỉnh, thành đến Bình Dương (cũ) làm ăn, sinh sống.

Cách thức ông Hoàng thực hiện là xây nhà rồi chuyển nhượng cả nhà, đất với giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng. Ước tính, số tiền ông Hoàng nhận được khoảng 27 tỷ đồng. Theo kết quả định giá ngày 29/11/2023 của Hội đồng định giá TP Tân Uyên (cũ), giá trị thửa đất số 87 tại thời điểm định giá là hơn 40 tỷ đồng.

Khu đất mà ông Hoàng xây dựng nhiều căn nhà trái phép là đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở, thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ ông Trương Minh Ký (SN 1969) với diện tích 6.465 m2 thuộc phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là phường Tân Khánh, TPHCM.

Nguồn gốc phần đất nêu trên là do cha mẹ ông Ký để lại và được ông Ký sử dụng từ năm 1988. Năm 1999, gia đình ông Ký đi kê khai, đăng ký và được UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

