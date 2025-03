Nhiều bệnh nguy hiểm bắt nguồn từ rối loạn giấc ngủ

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

Đại diện nhà tài trợ, dược sĩ An Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Nam, đại diện nhãn hàng Melatongue Rapid bày tỏ niềm vinh dự khi được đồng hành cùng Hội thảo.

Mở đầu buổi hội thảo, nhà báo Lý Thành Tâm - đại diện đơn vị tổ chức Hội thảo "Rối loạn giấc ngủ: Thách thức và Giải pháp toàn diện"- phát biểu lý do tổ chức Hội thảo.

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu

PGS.TS.BS Lê Khắc Bảo - Giảng viên chính bộ môn Hô hấp, Đại học Y Dược TPHCM, Phó trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, BS CKII Bùi Châu Tuệ - Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, TS.Nguyễn Phước Vinh - Phó trưởng Khoa Dược, ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐH Quốc gia TPHCM), Dược sĩ Huỳnh Phan Phương Linh - Công ty Cổ phần Dược Đại Nam trình bày tham luận tại hội thảo.

Dược sĩ An Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Nam, Đại diện nhãn hàng Melatongue Rapid, BS CKII Đinh Thị Phương Giang - Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn và nhiều bác sĩ, giảng viên, chuyên gia của Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Công an TPHCM, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Cà Mau, Bệnh viện quận Bình Thạnh, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn... cùng tham dự hội thảo.