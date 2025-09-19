Nhiều bạn trẻ tò mò kéo đến quán cà phê sau vụ việc ‘tổng tài’

SVO - Sau vụ việc nam thanh niên được gọi là ‘tổng tài’ ra hiệu đánh nhân viên thu ngân tại quán cà phê ở (Hà Nội), nhiều bạn trẻ đã tìm tới quán, phần lớn vì tò mò muốn tận mắt nhìn thấy nơi từng xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận.

Trong ngày 19/9, quán cà phê nhỏ ở Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) chật kín khách. Bên cạnh cư dân và khách quen, không ít bạn trẻ từ khu vực khác cũng có mặt. Họ cho biết nghe tin về vụ việc qua mạng xã hội nên muốn đến xem trực tiếp.

Nhiều bạn trẻ tò mò kéo đến quán cà phê sau vụ việc ‘tổng tài’ ra hiệu đánh. Ảnh: MINH KHÔI

Nguyễn H. M. (21 tuổi, sinh viên) chia sẻ: “Mình tò mò vì sự việc được nhắc rất nhiều trên mạng. Khi đến, thấy quán cũng như nhiều quán cà phê bình thường khác, nhưng đông khách hơn hẳn”.

Trên mạng xã hội, hình ảnh quán cà phê xuất hiện với nhiều bình luận bàn tán. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng sự tò mò này vô tình tạo thêm áp lực cho gia đình nạn nhân. Anh Q. H. (cư dân Times City, Hà Nội) nhận định: “Mọi người đến vì hiếu kỳ thì cũng dễ hiểu, nhưng đây vốn là nơi gia đình kinh doanh, lại vừa xảy ra chuyện không vui. Nếu quá đông đúc, họ sẽ càng thêm mệt mỏi”.

Sau vụ việc, số lượng khách đến quán cà phê tăng đột biến. Ảnh: MINH KHÔI

Trước đó, chiều 17/9, đoạn clip ghi lại cảnh một nhân viên thu ngân tại quán bị hành hung đã lan truyền trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhân viên nhắc nhở nhóm khách khoảng 5 người hút thuốc trong khu vực cấm. Sau tín hiệu giơ tay của một nam thanh niên, một người khác đã lao vào hành hung nhân viên. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Vị trí mà nhiều người đến nhất trong quán cà phê nhỏ. Ảnh: MINH KHÔI

Nạn nhân là anh N. M. Đ. (con trai chủ quán), bị choáng váng, sưng mặt, phải nhập viện kiểm tra. Gia đình cho biết, tinh thần anh vẫn còn hoảng loạn. Hiện Công an phường Vĩnh Tuy đang xác minh, điều tra vụ việc.

Theo quan sát của phóng viên, lượng khách tăng đột biến trong ngày qua khiến việc kinh doanh của quán cà phê bận rộn hơn hẳn. Đại diện quán cà phê cho biết: "Vụ việc khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn nhiều, chúng tôi mong con trai sớm ổn định sức khỏe, còn vụ việc hãy để cơ quan chức năng xử lý”.