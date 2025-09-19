Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Nhiều bạn trẻ tò mò kéo đến quán cà phê sau vụ việc ‘tổng tài’

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau vụ việc nam thanh niên được gọi là ‘tổng tài’ ra hiệu đánh nhân viên thu ngân tại quán cà phê ở (Hà Nội), nhiều bạn trẻ đã tìm tới quán, phần lớn vì tò mò muốn tận mắt nhìn thấy nơi từng xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận.

Trong ngày 19/9, quán cà phê nhỏ ở Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) chật kín khách. Bên cạnh cư dân và khách quen, không ít bạn trẻ từ khu vực khác cũng có mặt. Họ cho biết nghe tin về vụ việc qua mạng xã hội nên muốn đến xem trực tiếp.

tong-tai20.jpg
Nhiều bạn trẻ tò mò kéo đến quán cà phê sau vụ việc ‘tổng tài’ ra hiệu đánh. Ảnh: MINH KHÔI

Nguyễn H. M. (21 tuổi, sinh viên) chia sẻ: “Mình tò mò vì sự việc được nhắc rất nhiều trên mạng. Khi đến, thấy quán cũng như nhiều quán cà phê bình thường khác, nhưng đông khách hơn hẳn”.

Trên mạng xã hội, hình ảnh quán cà phê xuất hiện với nhiều bình luận bàn tán. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng sự tò mò này vô tình tạo thêm áp lực cho gia đình nạn nhân. Anh Q. H. (cư dân Times City, Hà Nội) nhận định: “Mọi người đến vì hiếu kỳ thì cũng dễ hiểu, nhưng đây vốn là nơi gia đình kinh doanh, lại vừa xảy ra chuyện không vui. Nếu quá đông đúc, họ sẽ càng thêm mệt mỏi”.

tong-tai21.jpg
tong-tai23.jpg
Sau vụ việc, số lượng khách đến quán cà phê tăng đột biến. Ảnh: MINH KHÔI

Trước đó, chiều 17/9, đoạn clip ghi lại cảnh một nhân viên thu ngân tại quán bị hành hung đã lan truyền trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhân viên nhắc nhở nhóm khách khoảng 5 người hút thuốc trong khu vực cấm. Sau tín hiệu giơ tay của một nam thanh niên, một người khác đã lao vào hành hung nhân viên. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

z7029203340549-b234dc9961f9d11587d18354195123bd.jpg
Vị trí mà nhiều người đến nhất trong quán cà phê nhỏ. Ảnh: MINH KHÔI

Nạn nhân là anh N. M. Đ. (con trai chủ quán), bị choáng váng, sưng mặt, phải nhập viện kiểm tra. Gia đình cho biết, tinh thần anh vẫn còn hoảng loạn. Hiện Công an phường Vĩnh Tuy đang xác minh, điều tra vụ việc.

Theo quan sát của phóng viên, lượng khách tăng đột biến trong ngày qua khiến việc kinh doanh của quán cà phê bận rộn hơn hẳn. Đại diện quán cà phê cho biết: "Vụ việc khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn nhiều, chúng tôi mong con trai sớm ổn định sức khỏe, còn vụ việc hãy để cơ quan chức năng xử lý”.

Dương Triều
#quán cà phê Hà Nội #vụ đánh nhân viên #tổng tài #tò mò khách hàng #sự việc mạng xã hội #Times City #an ninh quán

Xem thêm

Cùng chuyên mục