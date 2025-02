Nhận định PSG vs Monaco, 03h05 ngày 8/2: Khó cản nhà vua

TPO - Nhận định bóng đá PSG vs Monaco, Ligue 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hiện tại, có thể nói rằng không đội bóng nào trong làng bóng đá Pháp có thể thách thức PSG. Monaco càng khó lấy điểm tại Parc des Princes khi mà họ đang sa sút trông thấy.

Nhận định trước trận đấu PSG vs Monaco

Chiến thắng 5-2 kinh ngạc trên sân khách trước Brest ở vòng trước giúp CLB thủ đô Paris duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa với 15 chiến thắng, 5 trận hòa. Không CLB nào có thể hạ gục được nhà đương kim vô địch Ligue 1, và cũng không đội bóng nào có thể gây khó dễ cho họ trên đường đua đến ngai vàng vì khoảng cách giữa PSG và phần còn lại đã được nới rộng lên 10 điểm.

Khoảng cách giữa PSG và Monaco, đối thủ mà họ gặp vào đêm nay, đang là 13 điểm. Con số ấy phản ánh sự chênh lệch giữa hai bên. Từng có thời đây là trận đấu được mong chờ bậc nhất nước Pháp nhưng càng ngày hai bên càng xa nhau về trình độ. 4 trận gặp nhau gần nhất, PSG thắng Monaco tới 3, hòa 1 lần. Họ ghi trung bình 2,5 bàn/trận mỗi lần gặp CLB Công quốc.

Đêm nay, có thể cán cân ấy sẽ được duy trì vì có sự khác biệt rất lớn giữa hai đội. Khác biệt ấy không chỉ là 13 điểm trên BXH mà còn nằm ở lực lượng, phong độ.

Phong độ, lịch sử đối đầu PSG vs Monaco

Nếu như PSG bất bại 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường, sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu để giúp họ ngự trị trên ngai vàng và tiến xa hơn tại Champions League thì Monaco đã thua tới 7 trận trong cùng quãng thời gian. Họ chỉ thắng được 5 trận ở giai đoạn này. Tỷ lệ thắng giữa hai đội chênh nhau trời vực (67,6% và 33,3%)

Monaco đang sa sút trông thấy. Bản lĩnh đại chiến của họ cũng “mất tích” hoàn toàn. CLB này chỉ có thể lấy điểm từ các CLB yếu như Auxerre, Saint Jean… Trong khi đó họ thua Arsenal, thua Marseille hay Benfica. Trong chuỗi 15 trận gần nhất, CLB này cũng 2 lần trắng tay trước PSG (ở Ligue 1 và Siêu Cúp Pháp).

Hàng phòng ngự mong manh là lý do khiến Monaco phải lo sợ. 3 trận gần nhất, CLB này thua tới 7 bàn với trung bình 2,67 bàn/trận. Dù đứng thứ 3 trên BXH Ligue 1 nhưng về thành tích phòng ngự, họ chỉ xếp thứ 7.

Thêm một chi tiết nữa khiến CLB khách khó lạc quan là thành tích xa nhà của họ rất tệ, với 4 trận gần nhất chỉ hòa và thua. Thành tích này không tương xứng với một CLB đang trong Tốp 3 BXH, nó chỉ ngang bằng với những đội đang đua trụ hạng. Lý do lớn dẫn tới điều này vì Monaco sở hữu đội hình trẻ trung, tâm lý thi đấu non nớt. Và có lẽ đêm nay, họ sẽ lại thể hiện một bộ mặt non nớt trước PSG.

Đội hình dự kiến PSG vs Monaco PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Lee Kang-in, Barcola, Dembele, Kvaratskhelia. Monaco (4-2-3-1): Majecki, Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth. Dự đoán tỷ số: PSG 3-1 Monaco