Nhận định Brest vs PSG, 23h00 ngày 1/2: Bắt nạt 'mồi ngon'

TPO - Nhận định bóng đá Brest vs PSG, Ligue 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Brest đang hưng phấn nhưng so về tương quan, họ quá lép vế so với PSG. Hôm nay, có lẽ họ sẽ lại bị PSG 'bắt nạt'.