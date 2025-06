Nhận định Công an Hà Nội vs Hải Phòng, 17h00 ngày 22/6: Bảo vệ Top 3

TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Hải Phòng , LPBank V.League 1-2024/25 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Công an Hà Nội sẽ tiếp Hải Phòng trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, một chiến dịch mà họ đã phải căng sức trên nhiều đấu trường. Trận đấu hôm nay, CAHN chắc chắn cần một chiến thắng để giành cái kết an ủi tại LPBank V.League 1 2024/25.