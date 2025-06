Nhận định Chelsea vs Es Tunis, 08h00 ngày 25/6: Hãy cẩn thận, Chelsea!

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Esperance Tunis, FIFA Club World Cup 2025 lúc 08h00 ngày 25/6, nhận định phong độ, lực lượng, dự kiến đội hình. Danh tiếng không đảm bảo cho chiến thắng nếu Chelsea không thể hiện được đẳng cấp trước Esperance Tunis giàu khát khao với lối chơi cũng rất khó chịu.

Nhận định trước trận Chelsea vs Esperance Tunis

Tấm vé đầu tiên vào vòng 1/8 ở bảng D đã thuộc về đại diện Brazil, Flamego. Suất còn lại sẽ là cuộc đua giữa Chelsea và Esperance Tunis, đều đang cùng được 3 điểm. Đội nào thắng sẽ giành quyền đi tiếp, 90 phút trên sân Lincoln Financial Field vì vậy hứa hẹn sẽ rất gay cấn.

Chelsea mở đầu bằng chiến thắng 2-0 trước Los Angeles, nhưng sau đó thua ngược Flamego 1-3. Esperance trong khi đó thua Flamengo trận đầu nhưng lại đánh bại Los Angeles trận sau để cùng có được 3 điểm.

Điểm chung giữa 2 đội là hàng tấn công chơi thiếu độ sắc nét, đặc biệt là khả năng chớp thời cơ của các tiền đạo. Xét về danh tiếng, Chelsea nổi bật hơn so với Esperance Tunis. Tuy nhiên, điều này gần như trở nên vô nghĩa nếu The Blues không thể hiện được đẳng cấp của mình. Lối chơi của Esperance Tunis tương đối khó chịu, hàng phòng ngự chặt chẽ và khi cần rất lăn xả. Các cầu thủ Esperance chịu khó đeo bám, hứa hẹn sẽ khiến các ngôi sao của Chelsea không có nhiều không gian để trình diễn.

Thông tin lực lượng 2 đội

Esperance vắng Youcef Belaili do án treo giò. Chelsea cũng không có sự phục vụ của Nicolas Jackson vì lý do tương tự do chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Flamengo, chỉ 4 phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Ngoài 2 trường hợp trên, đội hình 2 đội gần như nguyên vẹn cho cuộc đối đầu ngày mai.

Thành tích đối đầu

Hai đội chưa từng gặp nhau. Trong 5 trận gần nhất, Chelsea thua 1, thắng tới 4 trận. Trận thua duy nhất là trước chính Flamego ở vòng 2. Tương tự, Esperance Tunis cũng thua 1 trận duy nhất trước Flamego và thắng 4/5 trận gần nhất.