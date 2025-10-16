Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận diện điểm nghẽn trong hoạt động Thừa phát lại

Hoàng An
TPO - Tại hội thảo “Hoàn thiện thể chế Thừa phát lại đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”, các đại biểu đi sâu phân tích thực trạng hoạt động của Thừa phát lại, trong đó có hoạt động lập vi bằng, tống đạt, xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án dân sự.

Ngày 16/10, phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học “Hoàn thiện thể chế Thừa phát lại đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”, Tiến sĩ Trương Thế Côn cho biết, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, pháp luật ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng thúc đẩy phát triển đất nước trong “kỷ nguyên mới”.

Đặc biệt, các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị như Nghị quyết số 57- NQ/TW, 66-NQ/TW, 68-NQ/TW đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, khai thông nguồn lực phát triển. Trong đó, pháp luật về Thừa phát lại - một công cụ hữu hiệu hỗ trợ tư pháp - cần được tiếp tục rà soát, hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức thực hiện.

screen-shot-2025-10-16-at-112530.png
Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo nhằm nhận diện những điểm nghẽn, bất cập, khó khăn, vướng mắc cũng như nghiên cứu, đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện triển khai chế định Thừa phát lại, qua đó kiến nghị hoàn thiện thể chế, pháp luật bảo đảm tính khả thi, phù hợp.

Các ý kiến tại Hội thảo là cơ sở để Tạp chí Dân chủ và pháp luật; Cục Quản lý Thi hành án dân sự nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Quốc hội, Chính phủ trong hoàn thiện thể chế về thừa phát lại, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề như quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển chế định thừa phát lại và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về thừa phát lại nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Sự cần thiết phải hoàn thiện hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về thừa phát lại nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngoài ra, Hội thảo đi sâu phân tích thực trạng hoạt động của thừa phát lại (trong hoạt động lập vi bằng/tống đạt/xác minh điều kiện thi hành án/tổ chức thi hành án dân sự...).

Từ đó, kiến nghị, đề xuất giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để giải quyết những điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn, chồng chéo trong quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho thừa phát lại hoạt động hiệu quả cao.

Hoàng An
#Thừa phát lại #Điểm nghẽn #Nhận diện điểm nghẽn #Phát triển #Kỷ nguyên mới

