Nhận diện đầy đủ vướng mắc về đất đai để có phương án xử lý tổng thể

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá, nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai hiện nay để xác định các phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ban Chỉ đạo) vừa ký ban hành Thông báo số 08-TB/BCĐTW, thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo.

Theo thông báo, ngày 5/8, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật chủ trì Phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo để xem xét, cho ý kiến về:

Các Báo cáo rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, trong đó có Báo cáo chuyên đề trong lĩnh vực tài chính, đầu tư; Báo cáo chuyên đề trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Báo cáo về "Định hướng khung pháp lý huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế"; Báo cáo về "Một số định hướng lớn về sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai"; Báo cáo "Một số định hướng về phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế":

Đề cương Đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới"; Đề cương Đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

Ban Chỉ đạo cũng xem xét: Báo cáo đánh giá sơ bộ về khả năng thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương; Báo cáo kết quả 3 tháng thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN.



Sau khi nghe báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận, Đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ, Đảng ủy TAND tối cao, Đảng ủy VKSND tối cao, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ, không bỏ sót những khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách. Lưu ý phải bám sát thực tiễn, tập trung giải quyết những vấn đề đang cản trở phát triển; bảo đảm mục tiêu "trong năm 2025 cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" do quy định pháp luật".

Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu, bổ sung một số dự án luật vào Chương trình lập pháp năm 2025 của Quốc hội, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV để giải quyết ngay những vấn đề vướng mắc liên quan đến luật.

Đảng ủy Chính phủ được giao chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo chuyên đề rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai, phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2024, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 9/2025 (trên cơ sở chuẩn bị kỹ lưỡng và thấy cần thiết, đúng thẩm quyền của Bộ Chính trị).

Đảng ủy Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo chuyên đề rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật trong lĩnh vực phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 9/2025.

Tổng Bí thư kết luận, giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy các bộ, ngành tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác rà soát văn bản, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, thông qua dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ phải trực tiếp lãnh đạo; chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, chịu trách nhiệm chính về chất lượng chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình; gắn với công tác đánh giá, khen thưởng, sử dụng cán bộ và có chế tài, biện pháp xử lý đối với người không thực hiện đầy đủ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật.