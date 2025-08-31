Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nhà Quốc hội mở cửa cho nhân dân vào tham quan, chụp ảnh dịp Quốc khánh

Luân Dũng
TPO - Văn phòng Quốc hội thông tin, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, để tạo điều kiện thuận lợi và mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho nhân dân đến tham quan tại khu vực Quảng trường Ba Đình, Nhà Quốc hội và trụ sở các cơ quan của Quốc hội sẽ mở cửa cho nhân dân vào tham quan, chụp ảnh, trú mưa.

Cụ thể, tại Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập) sẽ mở cửa cho nhân dân vào tham quan, chụp ảnh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa tại khu vực đường Bắc Sơn và sảnh tầng 1. Văn phòng Quốc hội lưu ý, không đậu đỗ phương tiện tại khu vực này.

Thời gian mở cửa từ ngày 28/8 đến hết ngày 2/9. Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30; buổi chiều từ 14h đến 16h30.

318qh1.jpg
Nhà Quốc hội sẽ mở cửa cho nhân dân vào tham quan, chụp ảnh dịp Quốc khánh.

Tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội (số 22 đường Hùng Vương): Mở cửa cho nhân dân giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa trong khuôn viên các sảnh và sân vườn của tòa nhà (không đậu đỗ phương tiện trong khuôn viên).

Thời gian mở cửa từ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9. Trong đó, ngày 31/8 và ngày 1/9 bắt đầu từ 08h đến 21h30, ngày 2/9 từ 1h00 đến hết ngày.

Để đảm bảo an ninh, trật tự và vệ sinh chung, Văn phòng Quốc hội đề nghị nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh và bảo vệ.

