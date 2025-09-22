Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Nhà nước không làm những gì mà tư nhân làm được và làm tốt hơn

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm, nhà nước làm những gì mà tư nhân không làm được, nhà nước không làm những gì mà tư nhân làm được và làm tốt hơn.

Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Ngày 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cho ý kiến, hoàn thiện hồ sơ Đề án, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước để chuẩn bị trình Bộ Chính trị.

229ttgcc1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh kinh tế nhà nước là một thành phần nằm trong chỉnh thể nền kinh tế quốc gia với nhiều thành phần kinh tế. Do đó, cách tiếp cận trong xây dựng đề án phải bảo đảm bao trùm, toàn diện, căn cơ và hệ thống, nằm trong tổng thể các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị.

Nghị quyết phải góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên thực tế, khơi thông nguồn lực và kiến tạo phát triển với kinh tế nhà nước; cách thể hiện phải bảo đảm tính khái quát, tính hành động, tính khả thi, tính hiệu quả.

Về mục tiêu là phát triển kinh tế nhà nước, Thủ tướng cho rằng cần nâng cao chất lượng, hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt, tiên phong, điều tiết; bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính - tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực của quốc gia; bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội.

Nhà nước làm những gì tư nhân không làm được

Nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng cho rằng, kinh tế nhà nước phải phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, dẫn dắt, điều tiết, kết nối các thành phần kinh tế; các nguồn lực được quản lý chặt chẽ và phát huy tối đa, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong tiếp cận và sử dụng nguồn lực của đất nước, cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nêu rõ, nhà nước làm những gì mà tư nhân không làm được, nhà nước không làm những gì mà tư nhân làm được và làm tốt hơn; tăng cường xã hội hóa; tiếp tục cổ phần hóa để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và không thất thoát nguồn lực nhà nước.

Đồng thời, cần tuân thủ nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm hình sự với hành chính, dân sự, giữa pháp nhân và cá nhân trong xử lý vi phạm, khi xử lý các sai phạm, vụ việc về dân sự kinh tế, ưu tiên áp dụng các biện pháp về dân sự, kinh tế, hành chính trước.

Về mô hình quản lý nguồn lực, quản lý doanh nghiệp nhà nước, theo Thủ tướng cần hướng tới tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, linh hoạt theo tình hình thực tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục trong quản lý nhà nước, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát các nhóm đối tượng để đề xuất các giải pháp đột phá, khác biệt, đặc biệt là đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến xác đáng tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án, dự thảo Nghị quyết trình Bộ Chính trị bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Luân Dũng
#Kinh tế nhà nước #Phát triển kinh tế #Chính sách công #Doanh nghiệp nhà nước #Phân cấp quản lý #Chuyển đổi số #Đổi mới sáng tạo #Thủ tướng Phạm Minh Chính #Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Xem thêm

Cùng chuyên mục