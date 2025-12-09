Nguyễn Văn Khang: Từ võ sĩ vovinam đến runner truyền cảm hứng của chạy bộ Việt Nam

TPO - Buổi sáng những ngày cuối năm ở TPHCM, khi những tốp sinh viên còn vội vã đến lớp, một chàng trai trẻ đã hoàn tất buổi chạy 10km từ lúc trời còn chưa sáng rõ. Gương mặt đẫm mồ hôi, nhịp thở đều đặn, bước chân dứt khoát và đôi mắt sáng như thể luôn nhìn thấy phía trước là một cơ hội mới để tiến lên.

Đó là Nguyễn Văn Khang (20 tuổi), cái tên đang được nhắc đến nhiều trong cộng đồng chạy bộ phong trào lẫn giới điền kinh Việt Nam. Ít ai biết rằng hành trình của Khang không khởi đầu trên đường chạy, mà trên thảm võ, nơi cậu đã có gần một thập kỷ cống hiến cho vovinam tỉnh Kiên Giang, trước khi đặt chân vào con đường điền kinh chuyên nghiệp đầy thử thách.

Rẽ hướng sang điền kinh để đi tìm chính mình

Ngay từ thuở nhỏ, Khang đã bộc lộ niềm đam mê với vận động. Mỗi buổi chiều sau giờ học, cậu bé người Kiên Giang đều đến sân võ, miệt mài tập từng cú đòn cơ bản, từng nhịp thở, từng chuyển động theo khuôn mẫu nghiêm ngặt của võ thuật. Sự chăm chỉ và bền bỉ đưa cậu lên đội tuyển vovinam tỉnh, thi đấu suốt 9 năm liền. Những buổi tập nặng, những ngày thi đấu áp lực, những lần hụt hơi đến cháy phổi là một phần tuổi trẻ của Khang.

Khi lên TPHCM theo học tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, Khang tiếp tục khoác lên mình màu áo đội tuyển vovinam TPHCM. Và chính tại đây, cậu bắt đầu chạy bộ với mục tiêu ban đầu chỉ để rèn thể lực. Nhưng càng chạy, Khang càng nhận ra: Chạy bộ không chỉ giúp cậu khỏe hơn, mà còn mở ra một thế giới hoàn toàn khác, nơi ý chí và sự bền bỉ quyết định thành tựu nhiều hơn cả kỹ thuật.

Nguyễn Văn Khang thi đấu cho Đội điền kinh TPHCM

Giữa môi trường thi đấu võ thuật vốn cạnh tranh khốc liệt, Khang luôn tự hỏi đâu mới là con đường dài hạn của mình. Võ cho cậu nền tảng sức mạnh và sự nhanh nhẹn, nhưng điền kinh lại mang đến cảm giác tự do và khả năng thể hiện bản thân rõ rệt hơn.

Sau một thời gian trăn trở, tháng 3/2024, Khang đưa ra quyết định táo bạo: Rời bỏ võ thuật để đầu quân cho Đội điền kinh TPHCM, bắt đầu sự nghiệp ở các nội dung chạy cự ly trung bình như 800m và 1.500m. Sự chuyển hướng này khiến không ít người bất ngờ. Nhưng với Khang, đó là bước đi đầy chủ động. “Em thấy mình phù hợp hơn với chạy bộ. Em muốn thử thách bản thân, xem mình có thể đi xa đến đâu”, Khang chia sẻ.

Chỉ sau 3 tháng tập luyện chuyên sâu, Nguyễn Văn Khang đã chứng minh quyết định chuyển sang điền kinh là hoàn toàn đúng đắn. Tại Giải Vô địch Điền kinh Trẻ Quốc gia, vận động viên mới của TPHCM xuất sắc giành Huy chương Đồng nội dung 800m với thành tích 1 phút 57 giây, kết quả ấn tượng với một tân binh điền kinh. Không dừng lại ở đó, sau hai tháng tập huấn trên cao nguyên Đà Lạt, Khang tiếp tục cải thiện thành tích, đạt 1 phút 53 giây và đứng thứ 4 giải Vô địch Điền kinh Quốc gia nội dung 800 m, bước tiến rõ rệt được giới chuyên môn đánh giá cao. Ở cự ly 1.500m, Khang cũng ghi dấu ấn với thành tích 3 phút 56 giây, cho thấy tiềm năng lớn ở các cự ly trung bình và sự tiến bộ nhanh chóng của một vận động viên trẻ đầy khát vọng.

Nguyễn Văn Khang luôn cháy hết mình trên đường chạy

Được gọi vào Đội tuyển điền kinh Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 là một dấu mốc quan trọng, nhưng Khang lại khiến nhiều người bất ngờ khi không nhận lời. Cậu chia sẻ: “Em muốn rèn luyện thêm, tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn để khi bước vào đội tuyển vào năm 2027, em có thể cạnh tranh thật sự". Quyết định này không xuất phát từ sự e dè, mà từ khát vọng được thể hiện mình một cách trọn vẹn, cùng niềm tin rằng SEA Games 2027 mới là thời điểm chín muồi nhất.

Bên cạnh việc tập luyện, Khang còn theo học năm ba đại học. Việc cân bằng giữa học tập và thể thao không dễ, nhưng cậu cho biết chỉ cần có kế hoạch rõ ràng thì mọi thứ đều có thể. “Em còn một năm nữa là ra trường. Em muốn hoàn thành việc học thật tốt trước khi toàn tâm toàn ý hướng về mục tiêu SEA Games”, Khang nói.

Nguyễn Văn Khang từng có 9 năm gắn bó với võ thuật

Tỏa sáng trong cộng đồng chạy bộ

Với nền tảng tốc độ từ cự ly trung bình, Khang nhanh chóng nổi bật khi bắt đầu tham dự các giải chạy phong trào trong nước. Những bước chạy nhẹ tênh, đôi chân linh hoạt và khả năng duy trì nhịp nhanh giúp cậu trở thành “hiện tượng 5 km” trong cộng đồng chạy bộ phong trào.

Trong vòng một năm, Khang đã vô địch hàng loạt giải đấu lớn nhỏ, để lại dấu ấn mạnh mẽ ở bất cứ nơi nào đặt chân đến, như: Phan Thiết Marathon 2024, Cần Thơ Heritage Marathon 2024, HCM City Marathon 2025, Run to Live 2025, Đà Nẵng International Marathon 2025, VnExpress Marathon Huế 2025, VnExpress Marathon Ha Long 2025, Marathon Quốc tế Hậu Giang 2025, VnExpress Marathon Nha Trang 2025, Ha Long Bay Heritage Marathon 2025, VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025…Dù chỉ thực hiện đúng chiến thuật “chạy đều - giữ nhịp - bứt tốc”, Khang vẫn khiến nhiều vận động viên phong trào khác phải nể phục khả năng duy trì tốc độ cao.

Thành tích tốt nhất của Khang trên cự ly 5km tính đến nay là 15 phút 15 giây, lập tại Đà Nẵng International Marathon 2025, con số cho thấy tiềm năng để cậu bước lên đẳng cấp cao hơn nếu tiếp tục rèn luyện đúng hướng. Nhưng hơn hết, người hâm mộ yêu quý Khang không chỉ vì thành tích, mà còn vì sự thân thiện, khiêm tốn và phong thái của một chàng trai biết mình khởi đầu từ đâu và đặt mục tiêu rõ ràng cho tương lai.

Dù chỉ mới đến với chạy bộ hơn 1 năm, Nguyễn Văn Khang đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng.

Năm ngoái, Khang lần đầu dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong trong màu áo Đội điền kinh TPHCM ở cự ly 10km. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ, nơi cậu cảm nhận rõ sự khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng hấp dẫn của giải đấu truyền thống hàng đầu Việt Nam.

Trở lại năm nay trong khuôn khổ Tiền Phong Half Marathon, Khang không đặt nặng chỉ tiêu, bởi phần lớn thời gian vẫn dành cho việc tập luyện cùng đội tuyển. Cậu xem đây là cơ hội để trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm và nếu có thể phá kỷ lục bản thân thì càng tốt.

Trên đường chạy, Khang vẫn giữ cho mình tinh thần võ sĩ: Không bỏ cuộc, không sợ đau, không ngại thử thách. Điều duy nhất thay đổi là đòn chân đã nhường chỗ cho bước chạy, và tiếng hô quyết liệt trên thảm đấu đã trở thành nhịp thở đều đặn của một runner trẻ đầy khát vọng.

Như chính Khang từng nói, “Em không cần nhiều, chỉ cần đúng. Em không giỏi nói hay, chỉ biết cố gắng mỗi ngày”. Và Khang, đã luôn giữ trọn lời hứa của mình.