Nguyên nhân hơn 125.000 người ở TPHCM thi đạt nhưng chưa được cấp giấy phép lái xe

TPO - Ngày 28/8, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội, Công an TP.HCM cho biết, hiện trên địa bàn vẫn còn hàng trăm nghìn trường hợp đã thi đạt sát hạch nhưng chưa được cấp giấy phép lái xe (GPLX). Đây là vấn đề đang gây nhiều bức xúc cho người dân.

Trao đổi thông tin về các giải pháp tháo gỡ tồn đọng trong việc cấp GPLX cho người dân, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng PC08, Công an TPHCM cho biết, ngay sau khi tiếp nhận chức năng cấp GPLX từ Bộ Giao thông Vận tải (từ ngày 1/3/2025) lực lượng công an đã tổ chức hàng trăm hội đồng thi, giải quyết cơ bản tình trạng hồ sơ tồn đọng.

Cụ thể, trước ngày 16/7, TP.HCM còn hơn 78.600 hồ sơ tồn, nhưng đến nay toàn bộ số hồ sơ này đã được xử lý, tổ chức thi sát hạch và công nhận kết quả cho thí sinh.

Người dân làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại TP.HCM (ảnh: Hữu Huy)

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn hơn 125.000 người đã thi đạt nhưng chưa được cấp GPLX bản giấy. Nguyên nhân, theo Công an TP.HCM, là do giai đoạn chuyển giao việc cấp đổi GPLX từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an nên chưa kịp cung ứng phôi thẻ mới cho các địa phương. Đây là yêu cầu bắt buộc để in và phát GPLX theo quy định mới.

Để không ảnh hưởng quyền lợi người dân, dữ liệu của toàn bộ thí sinh đã đạt sát hạch được nhập và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân có thể sử dụng GPLX điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID khi tham gia giao thông. Quy định này được căn cứ tại khoản 3, Điều 56 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đại diện Công an TP.HCM cho biết: “Bộ Công an đang gấp rút cấp phát phôi GPLX cho các địa phương. Khi tiếp nhận, chúng tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng, làm việc kể cả ngày nghỉ để in và trao GPLX cho người dân trong thời gian sớm nhất”.

Theo đại diện Công an TPHCM, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo để bảo đảm hoạt động sát hạch, cấp GPLX được thực hiện đúng quy trình, minh bạch và thực chất, qua đó nâng cao ý thức và kỹ năng lái xe an toàn cho người dân.