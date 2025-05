Người phụ nữ cuồng ghen dùng dao sát hại chồng đang ngủ

TPO - Rạng sáng 5/5, Lầu Y Chọ bất ngờ cầm dao chém nhiều nhát vào người chồng khiến nạn nhân tử vong vì nghi chồng có người khác.

Chiều 5/5, ông Và Bá Dềnh - Chủ tịch UBND xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 3h sáng cùng ngày, anh Xồng Bá Ch. (39 tuổi, trú bản Huồi Giảng 2) đang nằm ngủ trong buồng thì bất ngờ bị người vợ là Lầu Y Chọ (39 tuổi) cầm dao đi đến chém nhiều nhát vào người.

Bị chém, anh Ch. chỉ kịp kêu lên rồi gục ngất. Nghe tiếng kêu của bố, người con nhỏ tỉnh dậy phát hiện sự việc nên lập tức đi cầu cứu hàng xóm.

“Mọi người đến đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đi được 1 đoạn thì tử vong. Người vợ định lấy dao tự tử nhưng mọi người can ngăn kịp. Công an xã sau đó đã đến hiện trường và tạm giữ người vợ để điều tra”, Chủ tịch xã Tây Sơn nói và cho biết, nguyên nhân bước đầu được xác định do người vợ ghen tuông, nghĩ chồng có “bồ”.

Được biết, vợ chồng anh Ch. lấy nhau từ lâu và có 3 người con đã lớn.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Công an xã Tây Sơn điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.