Người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C sáng đầu tuần

TPO - Nhiệt độ Hà Nội giảm còn khoảng 18°C cùng mưa phùn và gió lạnh khiến không khí sáng mang đậm hương vị rét đầu mùa. Trên nhiều tuyến phố, người dân khoác áo ấm, co ro đi làm, đi học trong làn mưa mỏng phủ khắp thủ đô.
Trên các tuyến đường, người dân đi làm, đi học co ro trong những lớp áo dày, đội mũ, quàng khăn len để chống lại cái lạnh.
Trên nhiều tuyến phố, mưa rét khiến giao thông ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm chạp.
Hà Nội chìm trong làn sương dày, mưa phùn lất phất giăng ngang, những tòa nhà cao tầng ẩn hiện giữa không gian mờ ảo.