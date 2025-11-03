Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C sáng đầu tuần

​ ​Đức Nguyễn ​ ​Đức Nguyễn

TPO - Nhiệt độ Hà Nội giảm còn khoảng 18°C cùng mưa phùn và gió lạnh khiến không khí sáng mang đậm hương vị rét đầu mùa. Trên nhiều tuyến phố, người dân khoác áo ấm, co ro đi làm, đi học trong làn mưa mỏng phủ khắp thủ đô.

Video: Người Hà Nội co ro trong mưa lạnh.
tp-tienphong-219.jpg
Sáng nay (3/11), Hà Nội mưa phùn lất phất, nhiệt độ chỉ còn khoảng 18°C. Cái se lạnh đầu mùa phủ kín những con phố vắng người qua lại.
tp-tienphong-197.jpg
Mưa phùn bao phủ, độ ẩm tăng cao khiến không khí thêm buốt lạnh. Người đi đường co ro trong cái rét đầu mùa.
tp-tienphong-203.jpg
tp-tienphong-196.jpg
tp-tienphong-211.jpg
Trên các tuyến đường, người dân đi làm, đi học co ro trong những lớp áo dày, đội mũ, quàng khăn len để chống lại cái lạnh.
tp-tienphong-201.jpg
Các điểm dừng xe buýt đông hơn thường ngày khá nhiều. Trời lạnh, nhiều người chọn đi tàu điện hoặc xe buýt thay vì chạy xe máy để tránh gió rét.
tp-tienphong-209.jpg
tp-tienphong-194.jpg
tp-tienphong-205.jpg
Trên nhiều tuyến phố, mưa rét khiến giao thông ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm chạp.
tp-tienphong-206.jpg
Lạnh kèm mưa trong giờ cao điểm sáng khiến người dân di chuyển khó khăn.
tp-tienphong-200.jpg
Với người đeo kính cận, mỗi bước đi dưới mưa trở nên bất tiện khi mặt kính mờ hơi và phủ đầy giọt nước.
tp-tienphong-212.jpg
Gió lạnh thổi mạnh, áo mưa phồng lên theo từng cơn gió, người đi đường chật vật giữa mưa rét đầu ngày.
tp-tienphong-195.jpg
Cha mẹ khoác áo mưa cho con, che chở giữa mưa lạnh buổi sáng.
tp-tienphong-217.jpg
tp-tienphong-204.jpg
Hà Nội chìm trong làn sương dày, mưa phùn lất phất giăng ngang, những tòa nhà cao tầng ẩn hiện giữa không gian mờ ảo.
tp-tienphong-225.jpg
Tại các khu chợ, mưa phùn kéo dài làm nhịp buôn bán chậm lại, song người dân vẫn cần mẫn mở hàng, giữ nhịp sống thường ngày.
tp-tienphong-222.jpg
Nhiều người lao động vẫn cần mẫn mưu sinh, bám trụ với công việc thường ngày.
tp-tienphong-220.jpg
Dự báo từ ngày 4/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Tại Hà Nội, trời tiếp tục có mưa nhỏ, sương mù nhẹ vào sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất dao động 17–19 độ C, cảm giác rét rõ rệt về đêm và sáng sớm.
​ ​Đức Nguyễn
#Hà Nội #không khí lạnh #rét đầu mùa #mưa phùn #gió lạnh #thời tiết #đầu tuần

