Người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C sáng đầu tuần

TPO - Nhiệt độ Hà Nội giảm còn khoảng 18°C cùng mưa phùn và gió lạnh khiến không khí sáng mang đậm hương vị rét đầu mùa. Trên nhiều tuyến phố, người dân khoác áo ấm, co ro đi làm, đi học trong làn mưa mỏng phủ khắp thủ đô.