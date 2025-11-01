Hà Nội trong mưa lạnh – nhịp sống vẫn không ngừng

TPO - Mưa lạnh phủ khắp phố phường, nhưng trong từng góc nhỏ Hà Nội, nhịp sống vẫn không ngừng chảy. Giữa những tán ô ướt đẫm, người dân vẫn kiên nhẫn làm việc, giữ cho thành phố nhịp thở quen thuộc, ấm áp.
Cô Hạnh (46 tuổi) bán hàng ăn sáng hơn 15 năm nay, đều đặn dọn hàng từ 5 giờ sáng. “Mưa gió thì cực hơn nhưng nghỉ thì lấy gì ăn. Mấy khách quen vẫn ghé, họ bảo ‘xôi nóng ngày mưa mới ngon’,” cô chia sẻ.
Họ bảo: “Ngày mưa đơn hàng tăng vì khách ngại ra ngoài. Nhưng mưa cũng khiến đường trơn khó đi, dễ ngã, có khi trượt cả xe, vẫn phải cười vì còn việc để làm.”
Một bác tài xế quê ở Hoài Đức chia sẻ: “Cuối tuần vẫn phải vào giao hàng cho kịp. Mưa rét cũng khổ nhưng còn đỡ hơn ngày nắng nóng. Người làm nghề này quen hết rồi, miễn đủ chuyến là vui”.
Dưới mái che trạm xe buýt đường Nguyễn Chí Thanh, vài sinh viên ướt lấm tấm mưa, co ro ôm balo.
Những tiếng cười nhỏ vang lên giữa không khí lạnh, khiến khung cảnh bớt u ám hơn.
Trước cổng trường, người phụ nữ trung niên mặc áo mưa nylon, che ô đi giữa những con phố ngày mưa.
Những ngày tới, Hà Nội vẫn còn mưa và se lạnh. Trong cái ẩm ướt của mùa thu muộn, nhịp sống của thành phố vẫn không ngừng, nơi mỗi con người đều góp một phần nhỏ để giữ Hà Nội luôn thức, luôn ấm giữa những ngày mưa.