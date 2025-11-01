Hà Nội trong mưa lạnh – nhịp sống vẫn không ngừng

TPO - Mưa lạnh phủ khắp phố phường, nhưng trong từng góc nhỏ Hà Nội, nhịp sống vẫn không ngừng chảy. Giữa những tán ô ướt đẫm, người dân vẫn kiên nhẫn làm việc, giữ cho thành phố nhịp thở quen thuộc, ấm áp.