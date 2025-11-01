Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội trong mưa lạnh – nhịp sống vẫn không ngừng

Dương Triều

TPO - Mưa lạnh phủ khắp phố phường, nhưng trong từng góc nhỏ Hà Nội, nhịp sống vẫn không ngừng chảy. Giữa những tán ô ướt đẫm, người dân vẫn kiên nhẫn làm việc, giữ cho thành phố nhịp thở quen thuộc, ấm áp.

VIDEO: Giữa mưa lạnh Hà Nội, những con người vẫn giữ nhịp sống của thành phố.
tp-mua-hnz7177446427780-5844c98d2b144c414657d60fe388822a.jpg
Mưa rả rích từ đêm khiến sáng Hà Nội như chậm lại. Thế nhưng, giữa những con phố ướt đẫm nước, nhịp sống của người lao động vẫn tiếp tục: từ người bán hàng ăn sáng, bảo vệ trực đêm, đến shipper, sinh viên, người chờ xe buýt…
tp-mua-hnz7177384477305-be7536e3ed853fc2349cad46a2218b54.jpg
Một góc phố Trung Kính sáng sớm. Tiếng mưa xen trong tiếng xe máy rồ ga. Hơi nước quyện mùi hành phi từ chiếc thúng xôi nghi ngút khói.
tp-mua-ha-noidsc-5633mua-ha-noi.jpg
tp-mua-ha-noidsc-5629mua-ha-noi.jpg
Cô Hạnh (46 tuổi) bán hàng ăn sáng hơn 15 năm nay, đều đặn dọn hàng từ 5 giờ sáng. “Mưa gió thì cực hơn nhưng nghỉ thì lấy gì ăn. Mấy khách quen vẫn ghé, họ bảo ‘xôi nóng ngày mưa mới ngon’,” cô chia sẻ.
tp-mua-ha-noidsc-5908mua-ha-noi.jpg
Trên phố Trần Duy Hưng, một bóng áo mưa xanh nép dưới hiên cửa hàng. Chú Tuấn, nhân viên bảo vệ ca đêm (19h – 7h sáng), nói: “Mưa thế này thì lạnh lắm, nhưng tôi quen rồi. Đứng nhìn dòng người qua lại mới thấy, Hà Nội lúc nào cũng nhộn nhịp – kể cả giữa mưa gió.”
tp-mua-ha-noidsc-5849mua-ha-noi.jpg
Một nhóm shipper ghé vào trú mưa bên vỉa hè Trung Hòa – Nhân Chính, áo mưa sũng nước, điện thoại vẫn reo báo đơn.
tp-mua-ha-noidsc-5930mua-ha-noi.jpg
tp-mua-ha-noidsc-5889mua-ha-noi.jpg
tp-mua-ha-noidsc-5777mua-ha-noi.jpg
Họ bảo: “Ngày mưa đơn hàng tăng vì khách ngại ra ngoài. Nhưng mưa cũng khiến đường trơn khó đi, dễ ngã, có khi trượt cả xe, vẫn phải cười vì còn việc để làm.”
tp-mua-ha-noidsc-5862mua-ha-noi.jpg
Trên những con đường dẫn vào trung tâm như Láng, Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh từng dòng người nối nhau trong mưa, có cả những chiếc xe máy chở hàng nặng, phủ áo mưa nilon xanh, phóng qua những vũng nước lớn.
tp-mua-ha-noidsc-5944mua-ha-noi.jpg
tp-mua-ha-noidsc-5947mua-ha-noi.jpg
tp-mua-ha-noidsc-5951mua-ha-noi.jpg
Một bác tài xế quê ở Hoài Đức chia sẻ: “Cuối tuần vẫn phải vào giao hàng cho kịp. Mưa rét cũng khổ nhưng còn đỡ hơn ngày nắng nóng. Người làm nghề này quen hết rồi, miễn đủ chuyến là vui”.
tp-mua-ha-noidsc-5861mua-ha-noi.jpg
tp-mua-ha-noidsc-5802mua-ha-noi.jpg
tp-mua-ha-noidsc-5653mua-ha-noi.jpg
Dưới mái che trạm xe buýt đường Nguyễn Chí Thanh, vài sinh viên ướt lấm tấm mưa, co ro ôm balo.
tp-mua-ha-noidsc-5919mua-ha-noi.jpg
Mai, sinh viên năm hai, kể: “Nhà mình ở Mỹ Đình, sáng nào cũng phải bắt xe bus đi học. Mưa thì trễ chút, nhưng đến lớp rồi là quên ngay. Hôm nào bạn nào quên áo mưa là cả nhóm chia nhau che”.
tp-mua-ha-noidsc-5739mua-ha-noi.jpg
tp-mua-ha-noidsc-5729mua-ha-noi.jpg
tp-mua-ha-noidsc-5724mua-ha-noi.jpg
Những tiếng cười nhỏ vang lên giữa không khí lạnh, khiến khung cảnh bớt u ám hơn.
tp-mua-ha-noidsc-5910mua-ha-noi.jpg
tp-mua-ha-noidsc-5903mua-ha-noi.jpg
tp-mua-ha-noidsc-5814mua-ha-noi.jpg
Trước cổng trường, người phụ nữ trung niên mặc áo mưa nylon, che ô đi giữa những con phố ngày mưa.
tp-mua-ha-noidsc-5805mua-ha-noi.jpg
Tất cả cùng tạo nên bức tranh đời thường đầy kiên cường và ấm áp của Thủ đô trong mưa.
tp-mua-ha-noidsc-5674mua-ha-noi.jpg
tp-mua-ha-noidsc-5658mua-ha-noi.jpg
tp-mua-ha-noidsc-5643mua-ha-noi.jpg
Những ngày tới, Hà Nội vẫn còn mưa và se lạnh. Trong cái ẩm ướt của mùa thu muộn, nhịp sống của thành phố vẫn không ngừng, nơi mỗi con người đều góp một phần nhỏ để giữ Hà Nội luôn thức, luôn ấm giữa những ngày mưa.
