Người đẹp Kosovo tố Miss Grand International 2025

Ngày 19/10, một ngày sau chung kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025), người đẹp Brikena Selmani đăng status: "Bạn có thể trả tiền để giành chiến thắng, nhưng ngay cả khi trả tiền, bạn cũng không thể giành được trái tim của công chúng, như tôi! Một biểu tượng".

Bài đăng của người đẹp Kosovo thu hút sự chú ý với hàng nghìn bình luận. Nhiều người hâm mộ "thả tim" bày tỏ sự đồng tình và động viên tinh thần Brikena. Họ nhấn mạnh sẽ luôn nhớ đến cô.

Miss Grand Kosovo Brikena Selmani bày tỏ nỗi thất vọng sau khi không đạt thành tích tại chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Một số người khuyên Brikena Selmani nên chấp nhận kết quả và vui vẻ bước tiếp. Một số khác lại thẳng thắn nhận xét, cô không có đủ kỹ năng để chinh phục ngôi vị cao nhất.

"Bạn có vẻ rất tự tin, nhưng khi bước đi, chân bạn bị đau và bạn như sắp ngã. Bạn nên tập luyện nhiều hơn. Và chúng tôi thất vọng về bài đăng này", "Bạn không lọt vào top vì thái độ và màn trình diễn kém cỏi của bạn", "Thật đáng tiếc. Bạn đã đến Thái Lan mà không chuẩn bị gì cả, và rất nhiều nhà thiết kế và người hâm mộ Philippines đã đến giúp đỡ bạn. Bạn không bao giờ có thể đánh bại Emma về cả dáng đi, nhan sắc, vóc dáng, trí tuệ và thái độ"... là những bình luận dưới bài đăng của Brikena. Trước đó, Brikena Selmani lộ biểu cảm thất vọng trên sân khấu khi không được xướng tên vào top 22. Ngôi vị hoa hậu thuộc về người đẹp Philippines - Emma Tiglao. Tân hoa hậu được nhiều người ủng hộ đăng quang vì hội tụ đầy đủ các yếu tố từ sắc vóc, phong thái trình diễn đến khả năng ứng xử.

Miss Grand Kosovo Brikena Selmani gây ấn tượng trong những ngày đầu tham gia cuộc thi.

Người đẹp đến từ Kosovo từng là thí sinh nổi bật từ ngày đầu tham gia cuộc thi vì vóc dáng nóng bỏng, tính cách thân thiện, hài hước và những màn chụp hình phô diễn đường cong gây sốt mạng xã hội. Tuy nhiên ở đêm bán kết, Brikena bị đánh giá catwalk yếu, mờ nhạt so với nhiều thí sinh khác. Cô cũng bị chê vốn tiếng Anh kém.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 diễn ra từ ngày 29/9 đến 18/10 tại Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi năm nay thu hút 77 thí sinh đến từ khắp thế giới. Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Philippines - Emma Mary Tiglao. Kết quả này vẫn là chủ đề được quan tâm trên các diễn đàn sắc đẹp.

Dù kết quả làm hài lòng khán giả nhưng Emma Mary Tiglao vẫn vướng ồn ào sau đăng quang. Cô đang bị chỉ trích dữ dội ở quê nhà vì những quan điểm chính trị bị cho là sai lệch khi còn là MC. Những thông tin này tạo nên khởi đầu đầy phức tạp và thách thức cho nhiệm kỳ của cô.