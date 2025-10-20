Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Người đẹp Kosovo tố Miss Grand International 2025

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Miss Grand Kosovo Brikena Selmani bày tỏ nỗi thất vọng và tố cuộc thi Miss Grand International 2025 "mua bán giải" sau khi không đạt thành tích cao tại đêm chung kết.

Ngày 19/10, một ngày sau chung kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025), người đẹp Brikena Selmani đăng status: "Bạn có thể trả tiền để giành chiến thắng, nhưng ngay cả khi trả tiền, bạn cũng không thể giành được trái tim của công chúng, như tôi! Một biểu tượng".

Bài đăng của người đẹp Kosovo thu hút sự chú ý với hàng nghìn bình luận. Nhiều người hâm mộ "thả tim" bày tỏ sự đồng tình và động viên tinh thần Brikena. Họ nhấn mạnh sẽ luôn nhớ đến cô.

you-can-pay-to-win-but-even-if-you-pay-you-cant-win-the-hearts-of-the-public-like-me-icon.jpg
Miss Grand Kosovo Brikena Selmani bày tỏ nỗi thất vọng sau khi không đạt thành tích tại chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Một số người khuyên Brikena Selmani nên chấp nhận kết quả và vui vẻ bước tiếp. Một số khác lại thẳng thắn nhận xét, cô không có đủ kỹ năng để chinh phục ngôi vị cao nhất.

"Bạn có vẻ rất tự tin, nhưng khi bước đi, chân bạn bị đau và bạn như sắp ngã. Bạn nên tập luyện nhiều hơn. Và chúng tôi thất vọng về bài đăng này", "Bạn không lọt vào top vì thái độ và màn trình diễn kém cỏi của bạn", "Thật đáng tiếc. Bạn đã đến Thái Lan mà không chuẩn bị gì cả, và rất nhiều nhà thiết kế và người hâm mộ Philippines đã đến giúp đỡ bạn. Bạn không bao giờ có thể đánh bại Emma về cả dáng đi, nhan sắc, vóc dáng, trí tuệ và thái độ"... là những bình luận dưới bài đăng của Brikena. Trước đó, Brikena Selmani lộ biểu cảm thất vọng trên sân khấu khi không được xướng tên vào top 22. Ngôi vị hoa hậu thuộc về người đẹp Philippines - Emma Tiglao. Tân hoa hậu được nhiều người ủng hộ đăng quang vì hội tụ đầy đủ các yếu tố từ sắc vóc, phong thái trình diễn đến khả năng ứng xử.

549408627-18522665632048048-3402274383721113251-n.jpg
549705697-18522665611048048-2641716412285528929-n.jpg
Miss Grand Kosovo Brikena Selmani gây ấn tượng trong những ngày đầu tham gia cuộc thi.

Người đẹp đến từ Kosovo từng là thí sinh nổi bật từ ngày đầu tham gia cuộc thi vì vóc dáng nóng bỏng, tính cách thân thiện, hài hước và những màn chụp hình phô diễn đường cong gây sốt mạng xã hội. Tuy nhiên ở đêm bán kết, Brikena bị đánh giá catwalk yếu, mờ nhạt so với nhiều thí sinh khác. Cô cũng bị chê vốn tiếng Anh kém.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 diễn ra từ ngày 29/9 đến 18/10 tại Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi năm nay thu hút 77 thí sinh đến từ khắp thế giới. Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Philippines - Emma Mary Tiglao. Kết quả này vẫn là chủ đề được quan tâm trên các diễn đàn sắc đẹp.

Dù kết quả làm hài lòng khán giả nhưng Emma Mary Tiglao vẫn vướng ồn ào sau đăng quang. Cô đang bị chỉ trích dữ dội ở quê nhà vì những quan điểm chính trị bị cho là sai lệch khi còn là MC. Những thông tin này tạo nên khởi đầu đầy phức tạp và thách thức cho nhiệm kỳ của cô.

Gia Linh
#Brikena Selmani #Miss Grand International 2025 #Hoa hậu Kosovo #thất vọng #chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 #cuộc thi sắc đẹp

Xem thêm

Cùng chuyên mục