Bộ phim phá nát bản gốc

TPO - Bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" - bản remake của “30 chưa phải là hết” - đang nhận nhiều phản hồi tiêu cực. Sau khi lên sóng, phim gây thất vọng vì cải biên rời xa nguyên tác, tiết tấu lê thê và xây dựng nhân vật thiếu hợp lý. Một số khán giả cho rằng phim đang phá nát bản gốc.

Nhiều sạn

Khởi chiếu từ giữa tháng 8, phim Gió ngang khoảng trời xanh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bộ phim được quan tâm không chỉ vì được làm lại từ 30 chưa phải là hết nổi tiếng của Trung Quốc, mà cách xây dựng tình tiết, tính cách của các nhân vật trong phim liên tục vấp phải ý kiến trái chiều.

Mới nhất, phân cảnh tắm của Đăng (Doãn Quốc Đam) trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng phân cảnh này đã biến nam diễn viên thành trò cười trên mạng xã hội. Mục đích của cảnh quay là để lột tả sự hối hận, mong muốn làn nước gột rửa đi những tội lỗi của Đăng nhưng do cách chọn góc quay còn hời hợt khiến những khuyết điểm của nam diễn viên bị phơi bày trong mọi khung hình.

Cảnh tắm của Doãn Quốc Đam trở thành trò cười trên mạng xã hội.

“Sao đi tắm mà như bị tra tấn vậy”, “Soi kỹ biểu cảm thấy có đoạn nhân vật như đang bị siết cổ”, “Vẻ đẹp toàn góc chết”, “Xem anh tắm mà muốn tắt TV”, “Đạo diễn có thể quay cảnh uống rượu hoặc hút thuốc rồi dằn vặt đau khổ, nhưng đạo diễn chọn cảnh tắm trong đau đớn, tự trách”, “Góc quay xấu ghê”, “Doãn Quốc Đam không hợp vai này”, “Xin đừng quay cảnh tắm”… là những bình luận của khán giả về phân cảnh của Doãn Quốc Đam.

Đây không phải lần đầu Doãn Quốc Đam gây tranh cãi trong phim Gió ngang khoảng trời xanh. Trước đó, khi phim vừa lên sóng, không ít khán giả cho rằng tạo hình nhân vật Đăng của Doãn Quốc Đam xuề xòa, thiếu thần thái, khí chất của một lãnh đạo công ty.

﻿ Tạo hình Tổng Giám đốc Hải Đăng của Doãn Quốc Đam không được khán giả yêu thích.

Gần đây, Gió ngang khoảng trời xanh liên tục vấp phải nhiều tranh luận liên quan đến tình tiết trong phim. Trong tập 29, phân cảnh của Ngân (Việt Hoa) và Trường (Denis Đặng) khi đi du lịch chung cũng bị chỉ trích. Trường chuẩn bị sẵn một vali đồ cho Ngân với rất nhiều đồ bơi gợi cảm. Trường muốn Ngân thay đồ bơi để ra chào hỏi, gặp gỡ mọi người ở bể bơi. Ngân ngại ngùng nên khoác thêm khăn choàng ngoài đồ bơi nhưng đã bị Trường giật ra. Phân cảnh Trường giật khăn choàng của Ngân để bạn gái trông gợi cảm hơn nhận nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng hành động của Trường vô duyên, nhạy cảm, thiếu tinh tế, thiếu tôn trọng phụ nữ.

Những phân cảnh của Ngân và Trường bị cho là lố, khác xa bản gốc.

Trước đó, các nhân vật khác trong phim như Mỹ Anh (Phương Oanh), Trúc Lam (Quỳnh Kool), Toàn (Tô Dũng) cũng bị khán giả chỉ trích vì không thực tế, khác xa bản gốc. Ngay từ những tập phim đầu tiên, diễn xuất của Phương Oanh đã bị chê cứng, đài từ chưa phù hợp, nhân vật của Quỳnh Kool bị chỉ trích vì quá vô tư, ích kỷ, thiếu đồng cảm, còn nhân vật của Tô Dũng nhận "gạch đá" vì sự thiếu bản lĩnh, ích kỷ... Nhìn lại cả hành trình của Gió ngang khoảng trời xanh từ lúc mới chiếu tới nay, khán giả cho rằng bản làm lại của Việt Nam đang phá nát bản gốc.

"Một bộ phim chưa thể khen được gì", "Bản Việt càng xem càng dở, mất hết tinh thần bản gốc", "Mua bản quyền làm gì để diễn không tới", "Không thấm nổi bản Việt", "Làm lại mà thấy khác xa bản gốc", "Mình không thấy cốt truyện của bản gốc luôn, xây dựng nhân vật khó hiểu quá"...

Sự trẻ con của Lam, sự ích kỷ của Toàn khiến khán giả khó chịu.

Cứ remake phim là thất bại?

Màn ảnh Việt không thiếu những bộ phim làm lại (phim remake) bởi việc mua kịch bản gốc từ nước ngoài đảm bảo tính hấp dẫn của bộ phim do sự hấp dẫn các kịch bản gốc. Tuy nhiên, một số bản phim Việt hóa lại không nhận được sự hưởng ứng từ khán giả. Nguyên nhân được chỉ ra là kịch bản Việt hóa nửa vời, rời xa bản gốc, dài dòng, thậm chí sai kiến thức chuyên môn. Trong đó có thể kể tới Hậu duệ mặt trời, Bác sĩ hạnh phúc, Glee, Vua bánh mì, Hành trình công lý, Hương vị tình thân, Cha tôi, người ở lại...

Giới làm phim cho rằng nếu bản remake thành công, đó là nhờ tác phẩm gốc hay, còn nếu thất bại là do bản làm lại đã làm hỏng tinh thần nguyên tác. Thực tế, một số nhà biên kịch cho rằng remake phim không đơn giản. Mỗi bộ phim ra đời đều mang đậm dấu ấn bản địa của đất nước nơi nó sinh ra. Người làm phim phải mất quá trình tìm hiểu đời sống văn hóa, xã hội, con người trong bộ phim gốc, từ đó mới có sự thay đổi phù hợp vào tác phẩm mới. Điều tối kỵ là phim Việt hóa nhưng khán giả không thấy hồn Việt trong đó.

Một số bản phim Việt hóa lại không nhận được sự hưởng ứng từ khán giả.

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã chỉ ra một số biên kịch, đôi khi cả đạo diễn còn yếu ở khâu tìm hiểu thực tế đời sống, chưa đủ am hiểu về tâm lý xã hội khiến kịch bản phim viết ra còn thiếu logic. Với kịch bản chuyển thể, mua lại của nước ngoài, các tình tiết thêm thắt tùy tiện có thể phá vỡ tính tổng thể, chặt chẽ của kịch bản gốc.

Ngoài ra, nhà biên kịch nhấn mạnh để xâu chuỗi kịch bản đảm bảo mạch phim hấp dẫn và logic đòi hỏi một biên tập giỏi. "Tìm hiểu tư liệu, hiểu biết về tâm lý con người, sự thống nhất của câu chuyện, tất cả đều là các bước quan trọng trong quy trình sáng tác. Thực hiện không đầy đủ hoặc không biết cách thể hiện sẽ làm câu chuyện không đủ hấp dẫn”, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã nêu. Việc thiếu biên tập giỏi đã là vấn nạn của phim truyện nói chung và truyền hình nói riêng.