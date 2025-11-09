Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Người đàn ông tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải chở rau

Nguyễn Dũng
TPO - Người đàn ông 59 tuổi tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe tải chở rau đang lưu thông trên đường Tân Sơn (TP.HCM). Thời điểm tai nạn xảy ra vào sáng sớm không có người chứng kiến nên công an đang trích xuất camera để điều tra vụ việc.

Theo đó, khoảng 5 giờ ngày 9/11, người dân phát hiện một vụ va chạm giữa xe tải mang biển số 51D-466.xx và người đi bộ trên đường Tân Sơn, đoạn gần giao lộ hẻm 424 Phạm Văn Bạch (giáp ranh giữa phường An Hội Tây và phường Tân Sơn, TPHCM).

Nạn nhân được xác định là ông N.V.T. (59 tuổi), tử vong tại chỗ.

Theo người dân, ông T. có thói quen đi bộ tập thể dục vào mỗi buổi sáng sớm tại khu vực này. Do thời điểm xảy ra tai nạn đường còn vắng, không có nhân chứng trực tiếp nên nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an trích xuất camera an ninh để làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an địa phương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tiết giao thông. Đến hơn 9 giờ, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Vụ tai nạn khiến tuyến đường Tân Sơn ùn ứ kéo dài trong buổi sáng cuối tuần.

Nguyễn Dũng
