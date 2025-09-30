Ngôi nhà chạm vào ký ức bằng ngôn ngữ kiến trúc bản địa

TPO - Giữa nhịp sống hiện đại, Rosehome Phú Yên hiện lên như một lát cắt ký ức dịu dàng. Với mái ngói đỏ Tuy An, kèo gỗ, tường đất. Công trình là nơi để ở, để nhớ, để trở về - nơi kiến trúc trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa cá nhân và quê hương.

Ngôi nhà được xây dựng như một cách gia chủ lưu giữ một phần hồn quê. Chủ nhân ngôi nhà là một cô gái trẻ lớn lên ở mảnh đất Tuy An (Phú Yên), nay sống xa quê nhưng trong tim vẫn đau đáu nỗi nhớ. Cô tìm đến kiến trúc sư với một mong muốn giản dị là có một nơi “để ở, để nhớ, để trở về và để vấn vương mỗi lần xa quê”.

Từ những gợi ý của gia chủ, nhóm kiến trúc sư lựa chọn mái ngói đỏ là biểu tượng đặc trưng của Tuy An để làm linh hồn cho công trình. Ở Tuy An, mái ngói không chỉ là vật liệu che mưa che nắng mà còn là ký ức văn hoá, là tiếng vọng của những chiều gió lào và những buổi quây quần bên hiên nhà.

Vật liệu tự nhiên như đá, sỏi, gạch nung, gỗ được kết hợp hài hoà tạo nên linh hồn cho ngôi nhà.

Ngôi nhà nằm trên mảnh đất 8x25m ở phường Tuy An Đông (Đắk Lắk), được bố trí gọn gàng trong diện tích xây dựng 5x18m. Kiến trúc sư sắp xếp không gian theo trục “động - tĩnh” rõ ràng: phía trước là khu sinh hoạt chung với phòng khách, phòng bếp; phía sau là bốn phòng ngủ với những khoảng hiên nhỏ để đảm bảo sự riêng tư. 60% diện tích khu đất được dành cho sân vườn và không gian mở. Khoảng trống này chính là “khoảng thở” của công trình, nơi đón gió, hứng nắng và tạo ra sự giao tiếp nhẹ nhàng giữa con người với thiên nhiên. Mỗi góc sân, từng hàng cây đều góp phần đưa người ở trở về cảm giác yên ả của làng quê xưa.

Mái ngói đỏ đặc trưng của kiến trúc Tuy An

Ngôi nhà có sân vườn rộng, trồng cây cảnh xanh mát

Rosehome Phú Yên sử dụng vật liệu dân gian Việt Nam một cách tinh tế. Mái ngói đỏ, kèo gỗ, tường đất và cầu thang đá tạo nên khung nhà vừa vững chãi vừa mềm mại. Đặc biệt, nội thất được làm từ gỗ tái chế giúp không gian thêm chiều sâu ký ức. Nhóm thiết kế không “sao chép” kiến trúc làng quê mà dịch chuyển nó sang một hình thái mới, phù hợp với lối sống đương đại. Những ô cửa sổ mở rộng, hiên nhà thoáng đãng, sân vườn xanh mát đều nhằm mang đến sự tiện nghi nhưng vẫn giữ cảm giác ấm áp, gần gũi.

Đường luồng dọc theo nhà được thiết kế mái hiên đơn giản và một góc ngồi hóng mát.

Rosehome Phú Yên không chỉ là chốn riêng tư của gia đình, mà còn là nơi đón tiếp bạn bè quốc tế. Chủ nhà mong rằng những người bạn phương xa, khi đặt chân đến đây, sẽ cảm nhận được một phần linh hồn Việt Nam qua màu ngói đỏ, qua mùi gỗ, qua sự yên tĩnh rất quê. Mỗi chi tiết trong nhà đều được lựa chọn vì cảm xúc mà công trình mang lại. Những vật liệu tự nhiên không chỉ bền vững với thời gian mà còn giúp công trình hoà hợp với môi trường. Khi bước vào, người ta có thể cảm nhận được sự bình yên.

Nội thất được làm từ gỗ tái chế

Phòng khách và bếp nhỏ có cửa kính hướng tầm nhìn ra vườn bên hông nhà.

Với kiến trúc sư, Rosehome Phú Yên là minh chứng cho khả năng của kiến trúc trong việc lưu giữ ký ức tập thế. Nó kết nối quá khứ và hiện tại, bảo tồn giá trị bản địa mà vẫn đáp ứng nhu cầu sống của thế hệ hôm nay. Hơn một ngôi nhà, đây là một “thông điệp” bằng kiến trúc. Để mỗi lần bước chân ra đi, người ta lại thấy trong lòng mình dấy lên một cảm giác “vấn vương” như chính mong muốn ban đầu của chủ nhân ngôi nhà.

Khu bếp với ánh đèn vàng dễ chịu