Căn hộ phối trộn màu xanh ô liu trong không gian

TPO - Những gam màu ấm áp khiến không gian trở nên an yên, nuôi dưỡng những giây phút tĩnh lặng để tận hưởng chốn đi về đầy yêu thương và ký ức.

Ngôi nhà này không chỉ đơn thuần là tổ ấm mới nhưng chứa đựng những câu chuyện xưa cũ và tình yêu sâu sắc dành cho Sài Gòn. Từng góc nhỏ trong không gian được thiết kế để được phủ lên lớp áo hoài niệm, tạo nên sự gần gũi. Giúp gia chủ dễ dàng cảm nhận được hơi thở của thời gian và những giá trị truyền thống được giữ gìn cẩn trọng.

Những gam màu quen thuộc xưa cũ như đen gỗ lim, vàng đồng, xanh lá khiến không gian trở nên thâm trầm nhưng cũng kiểu cách. Gợi nhớ về những thước phim đẹp của Sài Gòn những năm 60.

Thiết kế khéo léo mở rộng không gian theo chiều sâu, khơi gợi cảm giác thoáng đãng giữa lòng phố đông đúc. Việc sử dụng vật liệu mộc mạc cùng những chi tiết trang trí mang dấu ấn xưa cũ tạo nên sự đối thoại tinh tế giữa quá khứ và hiện tại, khiến tổ ấm không chỉ giữ được vẻ đẹp gần gũi mà còn toát lên sự ấm áp, gắn kết.