Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Thiết kế căn hộ 144m2 với gam màu tươi sáng khởi tạo năng lượng tích cực cho gia chủ

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Căn hộ rộng 144m2, 2 phòng ngủ được thiết kế theo phong cách hiện đại, đơn giản, điểm đặc biệt là những màu sắc tươi sáng, trẻ trung.

Ngôi nhà được kiến tạo cho một gia chủ trẻ, tràn đầy năng lượng. Không gian tối giản, khai thác ánh sáng tự nhiên làm điểm nhấn, để mỗi khung giờ trong ngày trở thành một bức tranh sống động.

dsc09891a-1.jpg
dsc09617a.jpg
dsc09359.jpg
dsc09436-hdr.jpg

Bảng màu được chọn lọc kỹ lưỡng: hồng đất ấm áp, xanh lam trầm và sắc gỗ sáng tạo cảm giác vui tươi nhưng tinh tế. Các món nội thất có đường nét mềm mại, hình khối độc đáo, gợi mở sự sáng tạo và mang đến nguồn cảm hứng tích cực mỗi ngày.

dsc09436-hdr.jpg
dsc09397.jpg
dsc09371.jpg
dsc09156a.jpg

Không gian khách bếp được tổ chức trên một mặt bằng mở tạo cảm giác thông thoáng. Kết hợp với ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ kính lớn cùng màu sắc nội thất nhẹ nhàng, toàn bộ khu vực sinh hoạt chung mang lại năng lượng tươi sáng.

dsc09917.jpg
dsc08528-hdr.jpg

Các phòng ngủ được thiết kế đơn giản nhưng thống nhất với tổng thể nhờ màu sắc tươi sáng, nội thất tối giản cùng ánh sáng tự nhiên.

dsc08545.jpg
dsc08559.jpg
dsc08578.jpg
dsc00152a.jpg
dsc00132.jpg
Thúy Hiền
Gạo Design
#BRG Diamond #căn hộ 144m2 #thiết kế hiện đại #năng lượng tích cực #nội thất tối giản #đồ nội thất sáng tạo #địa điểm Lê Văn Lương

Cùng chuyên mục