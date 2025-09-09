Thiết kế căn hộ 144m2 với gam màu tươi sáng khởi tạo năng lượng tích cực cho gia chủ

TPO - Căn hộ rộng 144m2, 2 phòng ngủ được thiết kế theo phong cách hiện đại, đơn giản, điểm đặc biệt là những màu sắc tươi sáng, trẻ trung.

Ngôi nhà được kiến tạo cho một gia chủ trẻ, tràn đầy năng lượng. Không gian tối giản, khai thác ánh sáng tự nhiên làm điểm nhấn, để mỗi khung giờ trong ngày trở thành một bức tranh sống động.

Bảng màu được chọn lọc kỹ lưỡng: hồng đất ấm áp, xanh lam trầm và sắc gỗ sáng tạo cảm giác vui tươi nhưng tinh tế. Các món nội thất có đường nét mềm mại, hình khối độc đáo, gợi mở sự sáng tạo và mang đến nguồn cảm hứng tích cực mỗi ngày.

Không gian khách bếp được tổ chức trên một mặt bằng mở tạo cảm giác thông thoáng. Kết hợp với ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ kính lớn cùng màu sắc nội thất nhẹ nhàng, toàn bộ khu vực sinh hoạt chung mang lại năng lượng tươi sáng.

Các phòng ngủ được thiết kế đơn giản nhưng thống nhất với tổng thể nhờ màu sắc tươi sáng, nội thất tối giản cùng ánh sáng tự nhiên.