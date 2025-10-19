Ngoài hầm chui, sắp có cầu vượt tại nút giao huyết mạch ở khu Nam TPHCM

TPO - Ngoài hầm chui vừa thông xe hồi đầu năm nay, TPHCM đang chuẩn bị triển khai xây dựng cầu vượt tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, nhằm giải tỏa điểm nghẽn giao thông lâu năm ở cửa ngõ phía Nam và hoàn thiện trục kết nối khu Phú Mỹ Hưng - cảng Hiệp Phước - cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Thường xuyên ùn ứ

Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ là nút giao thông huyết mạch ở khu Nam TPHCM. Mỗi ngày, nút giao này phải “gánh” hàng chục nghìn lượt xe qua lại, trong đó chiếm tỷ lệ lớn là xe tải nặng, xe container siêu trường, siêu trọng ra vào các cảng Tân Thuận, cảng Hiệp Phước và khu công nghiệp lân cận.

Nhằm giảm tải áp lực giao thông, TPHCM đã đầu tư xây dựng hầm chui ở nút giao này. Theo phản ánh từ người dân, từ khi có hầm chui, giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh đã cải thiện, tuy nhiên đường Nguyễn Hữu Thọ ngày càng ùn tắc, trở thành nút thắt cổ chai cửa ngõ khu Nam TP. Nhiều ý kiến cho rằng việc phân làn giao thông, điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ là bất cập lớn nhất.

Khu vực qua hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Hữu Huy

Vào giờ cao điểm sáng và chiều, hàng nghìn phương tiện phải xếp hàng kéo dài nhiều trăm mét chờ qua đèn tín hiệu. Tiếng còi xe nối tiếp nhau, trong khi dòng người di chuyển chậm chạp trên mặt đường Nguyễn Hữu Thọ hướng về trung tâm.

Anh Nguyễn Phú Quý (ngụ xã Nhà Bè) chia sẻ: “Buổi sáng nào tôi cũng mất ít nhất 15–20 phút chỉ để qua nút giao này. Nếu không có giải pháp tổ chức lại luồng tuyến, tình trạng này sẽ còn kéo dài”.

Dòng phương tiện nhích từng chút qua nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ vào giờ cao điểm sáng hằng ngày. Ảnh: Hữu Huy

Ngoài hầm chui, sẽ có cầu vượt

Theo Sở Xây dựng TPHCM, hiện hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng) được tổ chức theo 3 pha đèn nhằm điều tiết lưu lượng phương tiện qua lại khu vực vốn có mật độ giao thông dày đặc.

Cụ thể, pha 1 cho phép các phương tiện trên đường Nguyễn Hữu Thọ (cả hai hướng) đi thẳng hoặc rẽ phải; đồng thời các xe băng qua đường Nguyễn Văn Linh (phía trên hầm chui) được phép đi thẳng và rẽ trái.

Người và phương tiện xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu trên đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: hữu Huy

Pha 2 dành cho các phương tiện trên đường Nguyễn Văn Linh - cả làn hỗn hợp và làn ô tô - được đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải theo hướng lưu thông quy định; riêng ô tô con, xe tải dưới 2,5 tấn và xe khách dưới 30 chỗ được phép rẽ trái.

Pha 3 cho phép các phương tiện ô tô trên đường Nguyễn Văn Linh rẽ phải theo hai hướng lưu thông.

Theo Sở Xây dựng, các hướng rẽ trái tại khu vực nút giao này được bố trí riêng biệt ở từng pha đèn. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, lượng xe quá lớn khiến nhiều điểm giao cắt giữa hướng đi thẳng và rẽ trái vẫn diễn ra trong cùng một pha, gây ùn ứ kéo dài.

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ thường xuyên ùn ứ.

Để khắc phục, Sở đã bố trí làn rẽ phải liên tục từ phần đường hỗn hợp Nguyễn Văn Linh vào đường Nguyễn Hữu Thọ hướng về khu công nghiệp Hiệp Phước, đồng thời triển khai cấm xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 30 chỗ lưu thông qua khu vực giữa giao lộ (phía trên hầm chui) từ 6h đến 20h hàng ngày. Mục tiêu nhằm hạn chế xung đột giữa xe container, xe tải nặng rẽ trái và xe máy trong cùng thời điểm.

Ngoài hầm chui, TPHCM sẽ đầu tư xây dựng cầu vượt ở nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Hữu Huy

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu điều chỉnh kích thước hình học của nút giao và tổ chức lại luồng tuyến, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp trục Bắc – Nam (từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành). Dự án này bao gồm hạng mục cầu vượt Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, được kỳ vọng giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm qua tại cửa ngõ phía Nam TPHCM.