Nghịch lý hàng loạt cột điện 'chình ình' giữa đường vừa mở rộng ở Hà Tĩnh

TPO - Sau khi tuyến đường ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) được mở rộng, hàng loạt cột điện chưa được di dời , tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.