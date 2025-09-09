Nghịch lý hàng loạt cột điện 'chình ình' giữa đường vừa mở rộng ở Hà Tĩnh

TPO - Sau khi tuyến đường ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) được mở rộng, hàng loạt cột điện chưa được di dời , tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
Người dân thôn 4 cho biết, họ đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri về việc sớm di dời, điều chỉnh vị trí các cột điện này. Thế nhưng đến nay, tình trạng vẫn chưa được giải quyết, khiến bà con không khỏi lo lắng khi lưu thông qua đoạn đường.
Việc mở rộng tuyến đường, song loạt cột điện chưa được di dời cũng phần nào ảnh hưởng đến mục đích của dự án.
Những cột điện cũng gắn biển báo "cấm trèo, điện áp cao nguy hiểm chết người" nằm ở đường khiến người dân thêm bất an khi lưu thông.