Nghịch lý hàng loạt cột điện 'chình ình' giữa đường vừa mở rộng ở Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Sau khi tuyến đường ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) được mở rộng, hàng loạt cột điện chưa được di dời , tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Loạt cột điện "chình ình" giữa đường (Clip: Hoài Nam)
tp-2.jpg
Hàng chục cột điện còn nguyên trên tuyến đường dân sinh ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) không chỉ làm mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
tp-297yks.jpg
Tuyến đường trục thôn tại ngõ 20, đường Nguyễn Thị Minh Khai (thôn 4, xã Đức Thọ) đã được mở rộng để phục vụ nhu cầu đi lại của hàng trăm hộ dân.
tp-092.jpg
Tuy nhiên, khi nâng cấp, mở rộng đường thì nhiều cột điện đã nằm ở giữa đường, trở thành "vật cản" giao thông qua tuyến.
tp-9383.jpg
tp-9373.jpg
Người dân thôn 4 cho biết, họ đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri về việc sớm di dời, điều chỉnh vị trí các cột điện này. Thế nhưng đến nay, tình trạng vẫn chưa được giải quyết, khiến bà con không khỏi lo lắng khi lưu thông qua đoạn đường.
tp-hoai-shgdjsk.jpg
Qua ghi nhận, toàn tuyến vẫn còn hơn 14 cột điện nằm dọc đường. Trong đó có nhiều cột ở giữa đường gây mất thẩm mỹ, khó khăn cho người tham gia giao thông.
tp-hoai-shsiuwwo.jpg
tp-2083.jpg
Việc mở rộng tuyến đường, song loạt cột điện chưa được di dời cũng phần nào ảnh hưởng đến mục đích của dự án.
tp-9337.jpg
tp-0283.jpg
Những cột điện cũng gắn biển báo "cấm trèo, điện áp cao nguy hiểm chết người" nằm ở đường khiến người dân thêm bất an khi lưu thông.
tp-hoai-shsiuwwo.jpg
Nhiều người dân tại thôn 4, xã Đức Thọ cho biết, đây đều là cột trung thế, xây dựng từ trước khi đường được cải tạo. Vì vậy sau khi nâng cấp đường và bờ mương, cột điện lại nằm chình ình trên mặt đường. Họ mong muốn những cột điện này sớm được di dời để đảm bảo an toàn giao thông.
jahshso.jpg
Theo đại diện UBND xã Đức Thọ, qua rà soát, trên địa bàn xã sau sáp nhập có trên 30 cột điện ở những vị trí không phù hợp. Nguyên nhân là do mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn để đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện tại, địa phương đang lập kế hoạch, tham mưu với các đơn vị liên quan để sớm di dời cột điện đến các vị trí phù hợp.
Hoài Nam
