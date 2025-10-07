Nghi vấn Sơn Tùng M-TP tham gia Running Man mùa 3, Trấn Thành - Atus để "lộ hint"?

Trở lại sau 6 năm kể từ siêu phẩm mùa 1, Running Man Việt Nam mùa 3 thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả. Tập 1 sau khi lên sóng đã thu về gần 5 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày lên sóng, là minh chứng cho sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của chương trình. Tuy nhiên gần đây, khán giả đang vô cùng náo nhiệt với tin đồn một "sao hạng A" sẽ tham gia với vai trò khách mời của Running Man Việt Nam mùa 3.

Sơn Tùng M-TP được đồn đoán tham gia Running Man Việt Nam mùa 3.

Trên mạng xã hội Threads, cư dân mạng những ngày qua liên tục bàn tán về khả năng Sơn Tùng M-TP tham gia Running Man Việt Nam mùa 3. Nhiều người còn cung cấp hàng loạt dữ liệu đến từ bộ 7 cast chính của chương trình có liên quan đến Sơn Tùng M-TP. Chẳng hạn như Trấn Thành từng đăng bài viết với dòng trạng thái "Nơi này có anh" và "Nắng ấm xa dần", tên hai ca khúc nổi tiếng của Sơn Tùng M-TP.

Trấn Thành nhiều lần dùng tên bài hát Sơn Tùng để đăng bài viết.

Giống đàn anh, Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng đăng bộ ảnh với chú thích "Em của ngày hôm qua". Còn Anh Tú Atus thì bình luận thẳng vào bài viết của Sơn Tùng M-TP, đùa rằng hãy cho anh chàng làm MC nếu nam ca sĩ mở tour diễn trong tương lai.

Lan Ngọc đăng ảnh có nhắc tên bài hát của Sơn Tùng.

Anh Tú Atus vào bình luận bài viết của Sơn Tùng.

Trên mạng xã hội, khán giả đang "thắp nến" mong Sơn Tùng M-TP sẽ thật sự tham gia Running Man Việt Nam mùa 3, dù chỉ là một tập. Việc chàng ca sĩ quê Thái Bình trở lại với gameshow sau rất nhiều năm hứa hẹn sẽ tạo nên "địa chấn", trở thành đề tài nóng hổi. Mặt khác, còn có khán giả khẳng định đoàn Running Man Việt Nam đã đến chỗ khách sạn người này ghi hình, nhưng yêu cầu quay kín và hạn chế tối đa người vào.

Những suy đoán của khán giả trên mạng xã hội.

Thế nhưng hiện tại, tất cả đều chỉ đang dừng ở tin đồn và suy đoán. Để biết chắc, khán giả chỉ có thể theo dõi Running Man Việt Nam mùa 3 qua từng tập vào tối thứ Bảy hằng tuần và đón chờ dàn khách mời bất ngờ mà chương trình mang đến.