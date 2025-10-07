Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Nghi vấn Sơn Tùng M-TP tham gia Running Man mùa 3, Trấn Thành - Atus để "lộ hint"?

Thiện Dư

HHTO - Thông tin Sơn Tùng M-TP có khả năng cao tham gia Running Man Việt Nam mùa 3 đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Trở lại sau 6 năm kể từ siêu phẩm mùa 1, Running Man Việt Nam mùa 3 thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả. Tập 1 sau khi lên sóng đã thu về gần 5 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày lên sóng, là minh chứng cho sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của chương trình. Tuy nhiên gần đây, khán giả đang vô cùng náo nhiệt với tin đồn một "sao hạng A" sẽ tham gia với vai trò khách mời của Running Man Việt Nam mùa 3.

running-man-vietnam-3-1759311587.jpg
555508060-1372057904276599-3084740925763190840-n.jpg
Sơn Tùng M-TP được đồn đoán tham gia Running Man Việt Nam mùa 3.

Trên mạng xã hội Threads, cư dân mạng những ngày qua liên tục bàn tán về khả năng Sơn Tùng M-TP tham gia Running Man Việt Nam mùa 3. Nhiều người còn cung cấp hàng loạt dữ liệu đến từ bộ 7 cast chính của chương trình có liên quan đến Sơn Tùng M-TP. Chẳng hạn như Trấn Thành từng đăng bài viết với dòng trạng thái "Nơi này có anh" và "Nắng ấm xa dần", tên hai ca khúc nổi tiếng của Sơn Tùng M-TP.

1.jpg
Trấn Thành nhiều lần dùng tên bài hát Sơn Tùng để đăng bài viết.

Giống đàn anh, Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng đăng bộ ảnh với chú thích "Em của ngày hôm qua". Còn Anh Tú Atus thì bình luận thẳng vào bài viết của Sơn Tùng M-TP, đùa rằng hãy cho anh chàng làm MC nếu nam ca sĩ mở tour diễn trong tương lai.

559272030-17863106280476327-3470.jpg
Lan Ngọc đăng ảnh có nhắc tên bài hát của Sơn Tùng.
553585052-17862268899476327-8323.jpg
Anh Tú Atus vào bình luận bài viết của Sơn Tùng.

Trên mạng xã hội, khán giả đang "thắp nến" mong Sơn Tùng M-TP sẽ thật sự tham gia Running Man Việt Nam mùa 3, dù chỉ là một tập. Việc chàng ca sĩ quê Thái Bình trở lại với gameshow sau rất nhiều năm hứa hẹn sẽ tạo nên "địa chấn", trở thành đề tài nóng hổi. Mặt khác, còn có khán giả khẳng định đoàn Running Man Việt Nam đã đến chỗ khách sạn người này ghi hình, nhưng yêu cầu quay kín và hạn chế tối đa người vào.

cmt2.jpg
cmt3.jpg
cmt1.jpg
Những suy đoán của khán giả trên mạng xã hội.

Thế nhưng hiện tại, tất cả đều chỉ đang dừng ở tin đồn và suy đoán. Để biết chắc, khán giả chỉ có thể theo dõi Running Man Việt Nam mùa 3 qua từng tập vào tối thứ Bảy hằng tuần và đón chờ dàn khách mời bất ngờ mà chương trình mang đến.

z7049989849367-08eecc0f43bf15ae9d0cf07cee9aa0bc.jpg
Thiện Dư
#Running Man #Running Man Việt Nam #Running Man Việt Nam mùa 3 #Trấn Thành #Lan Ngọc #Anh Tú Atus #Sơn Tùng M-TP

Xem thêm

Cùng chuyên mục