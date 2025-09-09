Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Nghi thức bông hồng cài áo

Ngô Tùng

Thượng tọa Thích Giác Hiệp - Phó Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm - nêu rõ tinh thần tri ân, báo ân là làm thế nào để cha mẹ chúng ta đạt được sự hạnh phúc, an lạc, chân thật, tùy vào khả năng của mỗi người về vật chất, tinh thần. Đồng thời cũng cần khuyến, hướng cha mẹ đến với niềm tin, đến chánh kiến, với từ bi, hỷ xả. 

Ngày 9/9, tại TPHCM, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Thiên Quang tổ chức lễ Vu lan nhằm nêu cao tinh thần tri ân, báo ân với công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, đồng thời giữ gìn truyền thống hiếu đạo của dân tộc.

Chia sẻ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Giác Hiệp - Phó Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm - nêu rõ tinh thần tri ân, báo ân là làm thế nào để cha mẹ chúng ta đạt được sự hạnh phúc, an lạc, chân thật, tùy vào khả năng của mỗi người về vật chất, tinh thần. Nếu cha mẹ chưa có niềm tin thì thì khuyến, hướng cha mẹ đến với niềm tin, đến chánh kiến, với từ bi, hỷ xả. Thượng tọa Giác Hiệp cũng thông tin, Đức Phật dạy người con hiếu thảo phải thực hành những điều như vâng lời cha mẹ, giúp đỡ, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn gia phong truyền thống của gia đình...

z6993070223426-b22ba2fab17c988426c53a153e6868d0.jpg
z6993070292290-dd76352627f4fb41af858f20fc4e55ba.jpg
Đại chúng tham gia nghi lễ Phật giáo và đọc kinh sám tụng Vu lan. Ảnh: Ngô Tùng.

Dịp này, Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ - Trụ trì chùa Thiên Quang - đã có pháp thoại Vu lan, nhấn mạnh ý nghĩa của hiếu đạo và cách nuôi dưỡng tâm hiếu trong đời sống thường ngày. Những lời giảng từ bi và sâu sắc của ni sư như lời nhắc nhở ý nghĩa để mỗi người con biết sống trọn vẹn hơn với hai chữ “hiếu hạnh”.

Nghi thức Bông hồng cài áo tại buổi lễ cũng để lại nhiều cảm xúc lắng đọng. Khi từng đóa hoa được cài lên ngực áo, nhiều người tham gia không giấu được niềm xúc động, nhất là khi cha mẹ và con cái cùng tham gia buổi lễ. Đó là khoảnh khắc mà tình thân, sự tri ân và tinh thần phụng dưỡng cha mẹ được thể hiện trọn vẹn.

z6993070169942-c875362d7019e71a47a3bedb40fd850d.jpg
Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ - Trụ trì chùa Thiên Quang có pháp thoại Vu lan.
z6993070336820-b951e55ba03410087d3fdb084905d00a.jpg
Nghi lễ Bông hồng cài áo nhắc nhớ mỗi người về công ơn trời biển của những đấng sinh thành.
z6993070204347-89ff413f637220b1fac913564535de89.jpg
Khoảnh khắc lắng đọng trong buổi tri ân.
z6993070367594-9f59f35b9a3b7d8ff3802b6d318ca3fa.jpg
Những lời ca, khúc hát ngợi ca công ơn mẹ cha.

Gắn liền tinh thần hiếu đạo với sứ mệnh phụng sự, trong mùa hiếu hạnh, Quỹ Khởi sự từ tâm đã tổ chức các chuyến thăm và trao tặng quà đến gần 1.000 cụ già neo đơn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở, trung tâm tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai, góp phần lan tỏa hơi ấm yêu thương đến cộng đồng.

Ngô Tùng
#Vu lan #mùa hiếu hạnh #Phó Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm #chùa Thiên Quang #lễ Vu lan #chia sẻ #đức hạnh

