Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh

TPO - Sáng 4/10, lực lượng chức năng xã Bình Đức (Tây Ninh) cùng người dân đã kịp thời giải cứu hai công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đổ đè lên người khi đang bốc dỡ hàng, cả hai bị đa chấn thương nặng.

Video: Lực lượng chức năng cùng người dân kịp thời giải cứu hai công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đổ đè lên người

Theo thông tin từ Công an xã Bình Đức (tỉnh Tây Ninh), khoảng 8 giờ sáng 4/10, một xe tải chở hàng chục tấm kính cường lực từ TPHCM về Tây Ninh để phục vụ thi công công trình.

Khi đến khu vực ấp 4, xã Bình Đức, xe tải rẽ vào đường tỉnh 816, dừng bên lề đường chờ đưa kính vào công trình cách đó vài chục mét, do số lượng kính lớn, mỗi tấm có chiều dài khoảng 3 mét và trọng lượng nặng, chiếc xe lại đỗ trên mặt đường hơi nghiêng nên khi các công nhân tháo dây cố định để dỡ hàng, toàn bộ tấm kính bất ngờ nghiêng đổ, đè lên hai người đang đứng phía dưới.

Lực lượng chức năng xã Bình Đức (Tây Ninh) cùng người dân giải cứu hai công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đổ đè lên người.

Sự cố khiến hai công nhân bị kẹt cứng, nằm bất động bên dưới các tấm kính. Phát hiện vụ việc, Công an xã Bình Đức phối hợp lực lượng liên quan, cùng người dân nhanh chóng di chuyển được khoảng 10 tấm kính, giải cứu thành công hai nạn nhân.

Thời điểm này, cả hai bị đa chấn thương, có dấu hiệu khó thở.

Công an xã đã sử dụng xe công vụ đưa hai nạn nhân đến Trung tâm Y tế Bến Lức để cấp cứu khẩn cấp.