Nghề mẫu và livestream: Không phải màu hồng

SVO - Đỗ Ngọc Mai – một cô gái tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đã rẽ lối từ ước mơ luật sư để trở thành một host livestream đầy năng lượng và thành công. Hành trình từ một sinh viên kinh tế đến gương mặt quen thuộc trên các nền tảng livestream của Ngọc Mai là câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên trì, đam mê và khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Từng mơ ước khoác lên mình chiếc áo luật sư để bảo vệ những người yếu thế, tuy nhiên, cuộc đời đã đưa Ngọc Mai đến với một ngã rẽ bất ngờ: trở thành một host livestream chuyên nghiệp, nơi cô lan tỏa niềm vui và kết nối với hàng ngàn khán giả mỗi ngày. Hành trình từ cô sinh viên kinh tế đến một gương mặt quen thuộc trên các nền tảng livestream của Ngọc Mai là câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên trì, đam mê và khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Đỗ Ngọc Mai tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ngọc Mai chia sẻ, cô từng theo học khoa Kinh tế phát triển tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam với dự định làm việc văn phòng hoặc kinh doanh thời trang. Tuy nhiên, một cơ hội bất ngờ đã đến với cô khi còn là sinh viên: trở thành người mẫu ảnh.

Công việc này đã mở ra một cánh cửa mới cho Ngọc Mai, giúp cô khám phá ra niềm yêu thích với ống kính và khả năng giao tiếp trước đám đông. Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này và được các shop thời trang mời làm mẫu livestream bán hàng.

Ngọc Mai chia sẻ: "Thời điểm ra trường, mình đã bắt đầu làm mẫu livestream bán hàng, tới hiện tại là 4 năm. Đây thật sự là một cái duyên với nghề host livestream, vì lúc trước mình cũng rất thích livestream bán hàng nhưng không nghĩ mình sẽ theo nghề này".

Mặc dù có kinh nghiệm làm mẫu ảnh, nhưng Ngọc Mai vẫn gặp không ít khó khăn khi bước chân vào lĩnh vực livestream. Khác với công việc người mẫu ảnh, livestream đòi hỏi người host phải có kỹ năng giao tiếp, bán hàng và tương tác với khán giả một cách tự nhiên và thu hút.

Bên cạnh đó, thời gian đầu, Ngọc Mai cũng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình khi quyết định theo đuổi nghề livestream. Gia đình cô mong muốn, Ngọc Mai có một công việc ổn định hơn, như làm hành chính văn phòng. Điều này khiến cô cảm thấy khá lo lắng, căng thẳng.

Tuy nhiên, với niềm đam mê và sự quyết tâm, Ngọc Mai đã chứng minh cho gia đình thấy rằng, cô có thể thành công với nghề livestream. Ngọc Mai luôn tự nhủ với bản thân: "I can do it, I can do it well. I believe in myself" (Tôi có thể làm được, tôi có thể làm tốt. Tôi tin vào bản thân mình).

Mặc dù có kinh nghiệm làm mẫu ảnh từ khi còn là sinh viên, nhưng Ngọc Mai vẫn gặp không ít khó khăn sau khi bước chân vào lĩnh vực livestream.

Bằng sự nỗ lực không ngừng, Ngọc Mai dần khẳng định được vị trí của bản thân trong cộng đồng livestream. Cô tạo dựng cho mình một phong cách riêng, đó là sự năng lượng, vui vẻ, tươi tắn và luôn coi khách hàng là bạn.

Ngọc Mai chia sẻ: “Mình có một style livestream đó là năng lượng, vui vẻ, tươi tắn và luôn coi khách hàng là bạn. Mỗi người host livestream sẽ có một điểm đặc biệt riêng, nhưng với mình thì mình sẽ bán hàng livestream bằng chính tính cách thật của mình. Mình muốn đem năng lượng tích cực, niềm tin và sự chuyên nghiệp trong khi livestream đến với khách hàng trong phiên livestream”.

Việc cân bằng giữa công việc mẫu ảnh và livestream là một thách thức lớn đối với Ngọc Mai. Có những thời điểm, cô phải lựa chọn tập trung vào một trong hai công việc để đảm bảo hiệu quả. Tuy nhiên, Ngọc Mai nhận thấy rằng cả hai công việc đều mang lại cho cô những kỹ năng và kinh nghiệm quý giá. Công việc mẫu ảnh giúp cô rèn luyện khả năng tạo dáng, biểu cảm và làm việc trước ống kính, trong khi livestream giúp cô phát triển kỹ năng giao tiếp, bán hàng và xử lý tình huống.

Ngọc Mai chia sẻ, những kiến thức và kỹ năng mềm mà cô học được trong quá trình học đại học đã giúp cô rất nhiều trong công việc. Cô luôn ý thức được rằng, hình ảnh trên mạng xã hội chỉ phản ánh một phần con người và mỗi người có một góc nhìn riêng. Do đó, Ngọc Mai luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp, nhưng cũng không quên sống thật với bản thân và dành thời gian cho gia đình, bạn bè.

Bằng sự nỗ lực không ngừng, Ngọc Mai dần khẳng định được vị trí của bản thân trong cộng đồng livestream.

Ngọc Mai cũng không tránh khỏi những áp lực và ý kiến trái chiều từ dư luận. Tuy nhiên, cô học được cách không quá quan tâm đến những phán xét tiêu cực và tập trung vào việc phát triển bản thân, công việc.

Khi gặp khó khăn hay thất bại, Ngọc Mai luôn tự động viên bản thân bằng câu nói: "Chờ qua màn đêm sẽ thấy được ánh bình minh. Khi bạn đang ở chạm đáy rồi thì bước nào cũng là bước đi lên".

Ngọc Mai khẳng định rằng nghề mẫu và livestream không hề dễ dàng như nhiều người nghĩ. Nghề mẫu đòi hỏi sự hy sinh về thời gian, sức khỏe và nhan sắc. Người mẫu phải thường xuyên trang điểm, làm tóc, ăn mặc theo yêu cầu của khách hàng và chịu đựng những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nghề livestream cũng đầy rẫy những thử thách, từ việc cạnh tranh với hàng ngàn host khác đến việc đối mặt với những bình luận tiêu cực, thậm chí là những lời lăng mạ từ khán giả.

Nhận thức được rằng, thị trường livestream đang ngày càng bão hòa và cạnh tranh, do đó, Ngọc Mai luôn cố gắng làm mới hình ảnh, thay đổi tư duy và cập nhật những kiến thức mới để phù hợp với xu thế. Cô chia sẻ lời khuyên dành cho những bạn trẻ muốn theo đuổi nghề livestream: "Trước tiên phải xem bản thân mình có yêu thích công việc hay không? Sau đó, xem bản thân có năng lực, điểm mạnh gì để phát triển khi theo nghề? Và luôn cố gắng theo đuổi tới cùng, sẽ có kết quả xứng đáng".

Với những nỗ lực không ngừng, Ngọc Mai đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Cô từng làm mẫu cho nhiều học viện makeup, studio lớn, làm diễn giả chia sẻ kinh nghiệm cho những người theo nghề livestream và các nhà bán hàng, kết hợp với nhiều thương hiệu lớn và xuất hiện làm host livestream chính trong các buổi megalive với các công ty.

Trong tương lai, Ngọc Mai dự định mở một văn phòng dịch vụ livestream và mở lớp dạy livestream chuyên nghiệp. Cô vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn - một host livestream và làm người mẫu ảnh. Tuy nhiên, Ngọc Mai cũng sẵn sàng thử sức trong những lĩnh vực mới nếu có cơ hội.

