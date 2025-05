Nghệ An thu gần 2.000 tỷ, Hà Tĩnh đón hơn 730.000 khách dịp nghỉ lễ

TPO - Ước tính, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 30/4-4/5) tỉnh Nghệ An đã đón khoảng 1.170.000 lượt khách. Trong khi đó, các khu, điểm du lịch ở tỉnh Hà Tĩnh đã đón 730.000 lượt khách về tham quan.

Ngày 4/5, theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, kỳ nghỉ lễ 5 ngày vừa qua diễn ra tốt đẹp, điều kiện thời tiết thuận lợi đã góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể, nhiều địa điểm du lịch tại Nghệ An đón lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng như biển Cửa Lò, Khu Di tích Kim Liên, Khu Di tích Truông Bồn, VinWonders Cửa Hội, biển Quỳnh (huyện Quỳnh Lưu), biển Diễn Thành (huyện Diễn Châu), đền Ông Hoàng Mười (huyện Hưng Nguyên), khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu), thác Khe Kèm (huyện Con Cuông), Hòn Mát (huyện Nghĩa Đàn), Mường Lống (huyện Kỳ Sơn)...

Đặc biệt, các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách. Nổi bật là các chương trình trưng bày chuyên đề lịch sử tại Khu di tích Kim Liên và Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh), góp phần tạo nên điểm nhấn văn hóa, lịch sử giàu ý nghĩa trong dịp nghỉ lễ.

Cùng với đó, các địa điểm du lịch xanh, du lịch cộng đồng tại miền Tây Nghệ An trở thành lựa chọn được nhiều du khách yêu thích trong hành trình khám phá thiên nhiên, du lịch trải nghiệm.

Ước tính, trong 5 ngày nghỉ lễ toàn tỉnh Nghệ An đã đón khoảng 1.170.000 lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, số khách lưu trú đạt khoảng 370.000 lượt, công suất sử dụng phòng bình quân vượt 90%. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong dịp này ước đạt gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng doanh thu dịch vụ du lịch đạt khoảng hơn 740 tỷ đồng. Đây được xem là tín hiệu khởi đầu tích cực cho mùa du lịch hè năm nay của tỉnh.

Từ thành công của kỳ nghỉ lễ, ngành du lịch Nghệ An đang kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ trong mùa du lịch hè năm nay.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ, các khu, điểm du lịch trên địa bàn đã đón hơn 730.000 lượt khách tham quan, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, có 69.688 lượt khách lưu trú (tăng 31% so với cùng kỳ); khách quốc tế đạt 1.695 lượt (tăng 102%).

Một số địa phương đón lượng du khách du lịch lớn như: Nghi Xuân (hơn 206.000 lượt), Cẩm Xuyên (162.000 lượt), TX. Kỳ Anh (148.000 lượt), Thạch Hà (66.000 lượt), Hương Sơn (18.000 lượt).

Cùng với lượng khách tham quan đông đảo, kỳ nghỉ lễ chứng kiến số lượng khách lưu trú tăng khá, toàn tỉnh đạt 69.688 lượt. Trong đó, một số khu, điểm du lịch có lượng khách lưu trú cao như: Xuân Thành gần 15.000 lượt, Thiên Cầm gần 23.000 lượt, Hương Sơn 9.500 lượt... Công suất sử dụng phòng bình quân cả đợt nghỉ lễ đạt khoảng 76%.

Trong kỳ nghỉ lễ, các hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra an toàn, công tác an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn thực phẩm được đảm bảo; các cơ sở kinh doanh du lịch tuân thủ thực hiện niêm yết giá rõ ràng và bán đúng giá niêm yết.